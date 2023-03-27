Спроектований eVTOL схожий на Boeing CH-47 Chinook, який літатиме на водні

Розробник стверджує, що його творіння буде вп'ятеро економічнішим за будь-який сучасний вантажний гелікоптер.

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Компанія LYTE Aviation, заснована у Великій Британії підприємцем Фрештой Фарзам, представила свій концепт 40-місного гібридного eVTOL під назвою LA-44 SkyBus, пише Dronelife. Гігантський апарат ще називають SkyTruck, якщо замовник вибере вантажний варіант повітряної машини.

Цей eVTOL чимось схожий на класичний Boeing CH-47 Chinook та спроєктований для перевезення пасажирів чи вантажів на відстань до 1000 км зі швидкістю до 300 км/год. Цікаво, що модель використовує одразу дві системи двигунів: один електричний, що працює на паливних елементах на водні, та інший турбінний, що працює на реактивному чи стабільному авіаційному паливі. Апарат має крила з поворотними двигунами, які дозволяють йому вертикально злітати та сідати там, де немає злітно-посадкової смуги.

Концепція LA-44 SkyBus заснована на ідеї Fairey Rotodyne – британського роторного літака, розробленого у 1960-х роках. Фарзам стверджує, що її апарат буде вп'ятеро економніший за паливом, ніж сучасні вертольоти. Вона також каже, що її мета — зробити перевезення швидкими, безпечними, доступними та стійкими. Вона планує збудувати повномасштабний прототип протягом двох років.

Автор концепту надихалася експериментальним британським Fairey Rotodyne Фото: Соцмережі

LYTE Aviation вже співпрацює з такими компаніями, як Inmarsat – оператором супутникового зв'язку, та Inflight Canada – організацією з проєктування авіаційної техніки. Розробник також сподівається оголосити про інших партнерів вже найближчим часом.

Раніше Фокус писав, що вже до 2025 року компанії Archer та United Airlines планують запустити перший маршрут повітряного таксі до Чикаго. Обіцяють вартість польоту як на рівні поїздки до таксі або Uber.