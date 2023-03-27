Обогнать Китай: в Пентагоне хотят, чтобы Кремниевая долина начала производить оружие

В Минобороны США опасаются зависимости ВПК от нескольких компаний, "которые полагаются на государственное финансирование".

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В Пентагоне хотят сотрудничать со стартапами из Кремниевой долины. Ведомство готово профинансировать разработки в области новых оружейных технологий, а также ищет поставщиков. Издание wsj.com сообщает, что причиной тому является первенство КНР в технологической сфере.

В материале СМИ говорится, что в Минобороны США опасаются зависимости ВПК от нескольких компаний, "которые полагаются на государственное финансирование исследований и препятствуют инновациям". Некоторые чиновники считают, что Китай существенно продвинулся вперед в некоторых ключевых технологиях — от небольших БПЛА до гиперзвуковых ракет. По их мнению, КНР это удалось за счет использования государственно-частных фондов управления.

По мнению аналитика из Центра инноваций в области национальной безопасности при Стэнфордском университете Стива Бланка, Пекин инвестировал в технологическую отрасль более $1 трлн. В комментарии изданию он заявил, что "Китай организован как Силиконовая долина", а вот Пентагон "напоминает автопроизводителя из Детройта".

В Петагоне создали новое подразделение — Управление стратегического капитала. Его задача состоит в привлечении венчурного капитала в компании, производящие технологии и продукты, которые критически важны для вооруженных сил.

По данным PitchBook Data Inc., на сегодняшний день около $6 млрд ежегодно поступает из частного капитала на оборонный и аэрокосмический рынок США по сравнению с примерно $1 млрд в 2017 году.

Но без проблем не обошлось. По словам представителей правительства и отрасли, крах Silicon Valley Bank привел к тому, что некоторые стартапы, интересные Минобороны, потеряли свои деньги, которые хранились в этом банке. Таким компаниям Федеральная резервная система гарантировала депозиты. Майк Браун, бывший директор отдела оборонных инноваций Пентагона, сказал, что если бы правительство не помогло компаниям из Силиконовой долины, то разработчики секретного ПО оказались бы под угрозой.

Ранее мы сообщали о том, что КНР смогла обойти США в военно-технологической отрасли. Это сильно обеспокоило американцев.