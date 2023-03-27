Обігнати Китай: у Пентагоні хочуть, щоб Кремнієва долина почала виробляти зброю

У Міноборони США побоюються залежності ВПК від кількох компаній, "які покладаються на державне фінансування".

Related video

У Пентагоні хочуть співпрацювати зі стартапами із Кремнієвої долини. Відомство готове профінансувати розробки в галузі нових технологій охброєнь, а також шукає постачальників. Видання wsj.com повідомляє, що причиною є першість КНР у технологічній сфері.

У матеріалі ЗМІ йдеться, що у Міноборони США побоюються залежності ВПК від кількох компаній, "які покладаються на державне фінансування досліджень та перешкоджають інноваціям". Деякі чиновники вважають, що Китай суттєво просунувся вперед у деяких ключових технологіях – від невеликих БПЛА до гіперзвукових ракет. На їхню думку, КНР це вдалося за рахунок використання державно-приватних фондів управління.

На думку аналітика із Центру інновацій у галузі національної безпеки при Стенфордському університеті Стіва Бланка, Пекін інвестував у технологічну галузь понад $1 трлн. У коментарі виданню він заявив, що "Китай організований як Силіконова долина", а ось Пентагон "нагадує автовиробника з Детройту".

У Петагоні створили новий підрозділ — Управління стратегічного капіталу. Його завдання полягає у залученні венчурного капіталу в компанії, що виробляють технології та продукти, які є критично важливими для збройних сил.

За даними PitchBook Data Inc., близько $6 млрд щорічно надходить із приватного капіталу на оборонний та аерокосмічний ринок США порівняно з приблизно $1 млрд у 2017 році.

Але без проблем не обійшлося. За словами представників уряду та галузі, крах Silicon Valley Bank призвів до того, що деякі стартапи, у яких зацікавлене Міноборони, втратили свої гроші, які зберігалися у цьому банку. Таким компаніям Федеральна резервна система гарантувала депозити. Майк Браун, колишній директор відділу оборонних інновацій Пентагону, сказав, що якби уряд не допоміг компаніям із Кремнієвої долини, то розробники секретного програмного забезпечення опинилися б під загрозою.

Раніше ми повідомляли про те, що КНР змогла обійти США у військово-технологічній галузі. Це дуже стурбувало американців.