На Олимпиаде в Париже покажут VTOL на водороде: его уже хотят купить 245 компаний

ATEA VTOL может перевозить 5 пассажиров на расстояние более 400 км со скоростью 200 км/ч и всего через 10 минут после посадки снова готов взлететь.

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Французский стартап Ascendance Flight Technology (AAM) получил транш на $22,6 миллиона для завершения работы над прототипом своего гибридного самолета VTOL, который называется ATEA, сообщается в пресс-релизе компании. Средства получены от нескольких новых инвесторов, включая Bpifrance.

ATEA рассчитан на перевозку пяти пассажиров на максимальное расстояние 400 км со скоростью 200 км/ч и требует для заправки всего 10 минут. Самолет также имеет низкий уровень шума — в четыре раза меньше, чем у вертолета, что позволяет ему летать ближе к городам и в окружении, которые раньше были недоступны из-за ограничений по шуму.

В отличие от большинства конкурирующих проектов в ATEA VTOL используется гибридная система двигателей, основным топливом для которой является водород. Концепция двигателя была создана основателями Ascendance, которые являются ветеранами программы E-Fan Airbus.

Гибрид под названием Sterna использует смесь керосина и батарей для оптимизации расхода топлива. Это позволяет снизить выбросы углерода на 80% по сравнению с традиционными аппаратами подобного типа. Кроме того, система пропульсии совместима с водородными элементами или устойчивым авиационным топливом, что делает самолет еще более экологичным.

Ожидается, что ATEA совершит свой первый испытательный полет в конце этого года Фото: Ascendance Flight Technology

Ожидается, что ATEA совершит свой первый испытательный полет в конце этого года, а затем будет представлен во время летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году. Компания говорит, что уже подписала 245 меморандумов с потенциальными покупателями самолета.

Ранее Фокус писал, что уже спроектирован eVTOL похожий на Boeing CH-47 Chinook, который будет летать на водороде.