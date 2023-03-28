На Олімпіаді в Парижі покажуть VTOL на водні: його вже хочуть купити 245 компаній

ATEA VTOL може перевозити 5 пасажирів на відстань понад 400 км зі швидкістю 200 км/год і лише через 10 хвилин після посадки знову готовий злетіти.

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Французький стартап Ascendance Flight Technology (AAM) отримав транш на 22,6 мільйона доларів для завершення роботи над прототипом свого гібридного літака VTOL, який називається ATEA, повідомляється в пресрелізі компанії. Кошти отримані від кількох нових інвесторів, включаючи Bpifrance.

ATEA розрахований на перевезення п'яти пасажирів на максимальну відстань 400 км зі швидкістю 200 км/год і вимагає заправки всього 10 хвилин. Літак також має низький рівень шуму — у чотири рази менше, ніж у вертольота, що дозволяє йому літати ближче до міст та оточення, які раніше були недоступні через обмеження шуму.

На відміну від більшості конкуруючих проєктів, в ATEA VTOL використовується гібридна система двигунів, основним паливом для якої є водень. Концепцію двигуна було створено засновниками Ascendance, які є ветеранами програми E-Fan Airbus.

Гібрид під назвою Sterna використовує суміш гасу та батарей для оптимізації витрати палива. Це дозволяє знизити викиди вуглецю на 80% порівняно з традиційними апаратами такого типу. Крім того, система пропульсії сумісна з водневими елементами або стійким авіаційним паливом, що робить літак ще екологічнішим.

Очікується, що ATEA здійснить свій перший випробувальний політ наприкінці цього року. Фото: Ascendance Flight Technology

Очікується, що ATEA здійснить свій перший випробувальний політ наприкінці цього року, а потім буде представлений під час літніх Олімпійських ігор у Парижі 2024 року. Компанія каже, що вже підписала 245 меморандумів із потенційними покупцями літака.

Раніше Фокус писав, що вже спроєктований eVTOL схожий на Boeing CH-47 Chinook, який літатиме на водні.