Созданы РЭБ, которые "подавят волю врага": где и как они будут работать

Уже заключен контракт на $364 млн на поставку интегрированных систем Himshakti EWS.

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Министерство обороны Индии подписало с местной компанией Bharat Electronics Limited договор на сумму $364 млн на поставку двух систем радиоэлектронной борьбы Himshakti EWS для индийской армии, пишет EurAsia Daily.

Himshakti EWS – это мобильная система электронной войны, которая предназначена для работы в горных регионах и может подавлять электромагнитные сигналы от мобильных телефонов, беспроводных телефонов, спутниковых телефонов и радиопередатчиков на большой площади (до 10 кв. км). Система также может выполнять задачи разведки, перехвата, определения направления и местоположения, анализа и джемминга всех коммуникационных и радиолокационных сигналов от высокочастотных до миллиметровых волн.

Система является частью государственной программы "Сделано в Индии" и способствует развитию индийских технологий и промышленности, в том числе и в военном секторе экономики, который, по мнению местных экспертов, является одним из перспективных на сегодня.

"Это также защитит наши собственные электронные активы на поле боя. Добавление такой системы парализует противника и ослабит его волю к войне", — указывают индийские специалисты.

Скорее всего, эти новые средства РЭБ отправятся в горные районы страны (в Кашмир и Восточный Ладах), где не прекращается противостояние с Пакистаном и Китаем.

Ранее Фокус писал, что вооруженные силы России устанавливают свои модули РЭБ "Поле-21" на жилых домах и вышках связи. Эти небольшие антенны подавляют системы спутниковой навигации на расстоянии более 20 километров и мешают летать дронам.