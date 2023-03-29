Створено РЕБ, які "придушать волю ворога": де і як вони працюватимуть

Вже укладено контракт на $364 млн на постачання інтегрованих систем Himshakti EWS.

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Міністерство оборони Індії підписало з місцевою компанією Bharat Electronics Limited договір на суму $364 млн на постачання двох систем радіоелектронної боротьби Himshakti EWS для індійської армії, пише EurAsia Daily.

Himshakti EWS — це мобільна система електронної війни, яка призначена для роботи в гірських регіонах та може придушувати електромагнітні сигнали від мобільних телефонів, бездротових телефонів, супутникових телефонів і радіопередавачів на великій площі (до 10 кв. км). Система також може виконувати завдання розвідки, перехоплення, визначення напрямку та місцезнаходження, аналізу та джемінгу всіх комунікаційних та радіолокаційних сигналів від високочастотних до міліметрових хвиль.

Система є частиною державної програми "Зроблено в Індії" та сприяє розвитку індійських технологій та промисловості, зокрема й у військовому секторі економіки, який, на думку місцевих експертів, є одним із перспективних на сьогодні.

"Це також захистить наші власні електронні активи на полі бою. Додавання такої системи паралізує супротивника та послабить його волю до війни", — зазначають індійські фахівці.

Швидше за все, ці нові засоби РЕБ вирушать у гірські райони країни (в Кашмір та Східний Ладах), де не припиняється протистояння з Пакистаном та Китаєм.

Раніше Фокус писав, що збройні сили Росії встановлюють свої модулі РЕБ "Поле-21" на житлових будинках та вежах зв'язку. Ці невеликі антени придушують системи супутникової навігації на відстані понад 20 кілометрів і заважають літати дронам.