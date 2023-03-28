Супер-магнит поможет бороться с морскими минами: его установят на беспилотные катера

Военные инженеры разработали MAGNUSS — комплекс из высокотемпературного сверхпроводящего магнита и продвинутого акустического генератора, который поможет разминировать морские просторы.

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Компания Textron Systems из Хант-Валли (Мэриленд) получила контракт от Офиса исследований ВМС США на разработку и создание нового технологического решения для борьбы с морскими минами, сообщает MilitaryAerospaceElectronics. Контракт на разработку обошелся военным почти в $21 млн.

Полученная Пентагоном система называется MAGNUSS (Magnetic and Acoustic Generation Next Unmanned Superconducting Sweep) и представляет собой комплекс из высокотемпературного сверхпроводящего магнита и продвинутого акустического генератора, который будет установлен на беспилотном противоминном катере (MCM-USV). Такие катера — полуавтономные или полностью автономные беспилотные суда, на которые можно устанавливать различную военную оснастку для выполнения всевозможных задач.

Преимущество использования высокотемпературного сверхпроводящего магнита в системе заключается в том, что он может работать при очень высоких электрических токах с почти нулевым сопротивлением, что позволяет обезвреживать магнитные морские мины. Кроме того, вместо устаревшего акустического генератора, который нужно буксировать за судном, исследователи создали небуксируемый подводный акустический генератор с низким лобовым сопротивлением.

Важным является и то, что новая система может быть установлена не только на беспилотные катера, но и на любые другие военные корабли.

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