Супер-магніт допоможе боротися з морськими мінами: його встановлять на безпілотні катери

Військові інженери розробили MAGNUSS – комплекс із високотемпературного надпровідного магніту та просунутого акустичного генератора, який допоможе розмінувати морські простори.

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Компанія Textron Systems з Хант-Валлі (Меріленд) одержала контракт від Офісу досліджень ВМС США на розробку та створення нового технологічного рішення для боротьби з морськими мінами, повідомляє MilitaryAerospaceElectronics. Контракт на розробку коштував військовим майже $21 млн.

Отримана Пентагоном система називається MAGNUSS (Magnetic and Acoustic Generation Next Unmanned Superconducting Sweep) і є комплексом з високотемпературного надпровідного магніту та просунутого акустичного генератора, який буде встановлений на безпілотному протимінному катері (MCM-USV). Такі катери — напівавтономні або повністю автономні безпілотні судна, на які можна встановлювати різне військове оснащення для виконання різноманітних завдань.

Перевага використання високотемпературного надпровідного магніту в системі полягає в тому, що він може працювати при дуже високих електричних струмах з майже нульовим опором, що дозволяє знешкоджувати морські магнітні міни. Крім того, замість застарілого акустичного генератора, який потрібно буксирувати за судном, дослідники створили підводний акустичний генератор, що не буксирується, з низьким лобовим опором.

Важливим є й те, що нова система може бути встановлена не лише на безпілотні катери, а й на будь-які інші військові кораблі.

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