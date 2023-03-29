Илон Маск узнает все о человеке, раскрывшем код соцсети Twitter

Twitter добился через суд, чтобы GitHub предоставил ему все данные пользователя, который выложил исходный код соцсети на этот ресурс.

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Социальная сеть Twitter, которой владеет Илон Маск, с помощью калифорнийского суда получит все необходимые данные о персоне, которая выложила в открытый доступ на GitHub исходный код соцсети, пишет Bloomberg. Только с помощью судебных органов компании Илона Маска удалось добиться от платформы GitHub, куда пользователи со всего мира загружают исходный код своих программ, реакции на свои требования. Истец попросил суд потребовать от GitHub раскрыть имя, адрес, телефон, электронную почту, профиль в социальной сети и IP-адрес пользователя, который может быть причастен к утечке.

И хотя GitHub удалил исходный код после обращения юристов Twitter, но напрочь отказывался раскрывать персональные данные пользователя, который известен под псевдонимом FreeSpeechEnthusiast. Кстати, этот псевдоним, видимо, является отсылкой к самому Маску, который называл себя "абсолютным сторонником свободы слова".

Напомним, несколько месяцев назад часть исходного кода Twitter была опубликована на GitHub — платформе для совместной работы программистов. GitHub быстро удалил утекший код после того, как юристы Twitter подали жалобу на нарушение авторских прав (DMCA request). В жалобе, которую GitHub опубликовал на своем сайте, говорится, что утекшая информация включала "собственный исходный код платформы и внутренних инструментов Twitter".

Исходный код часто является одним из самых ценных ресурсов любой ИТ-компании, выпускающий какой-либо программный продукт. Его публичность может выдать уязвимости потенциальным злоумышленникам и дать конкурентам преимущество, позволяя им видеть скрытые внутренние механизмы.

Кстати, сам Илон Маск недавно заявил, что собирается и так выложить в публичный доступ исходный код Twitter, но эксперты сомневаются, что компания раскроет все механизмы своей работы.

Ранее Фокус писал, что под руководством Маска Twitter потерял половину стоимости.