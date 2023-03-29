Ілон Маск дізнається все про людину, яка розкрила код соцмережі Twitter

Twitter досяг через суд, щоб GitHub надав йому всі дані користувача, який виклав вихідний код соцмережі на цей ресурс.

Related video

Соціальна мережа Twitter, якою володіє Ілон Маск, за допомогою каліфорнійського суду отримає всі необхідні дані про персону, яка виклала у відкритий доступ на GitHub вихідний код соцмережі, пише Bloomberg. Тільки за допомогою судових органів компанії Ілона Маска вдалося досягти від платформи GitHub, куди користувачі з усього світу завантажують вихідний код своїх програм, реакцію своїх вимог. Позивач попросив суд вимагати від GitHub розкрити ім'я, адресу, телефон, електронну пошту, профіль у соціальній мережі та IP-адресу користувача, яка може бути причетна до витоку.

І хоча GitHub видалив вихідний код після звернення юристів Twitter, але відмовлявся розкривати персональні дані користувача, який відомий під псевдонімом FreeSpeechEnthusiast. До речі, цей псевдонім, мабуть, є відсилкою до самого Маска, який називав себе "абсолютним прихильником свободи слова".

Нагадаємо, кілька місяців тому частина вихідного коду Twitter була оприлюднена на GitHub — платформі для спільної роботи програмістів. GitHub швидко видалив код після того, як юристи Twitter подали скаргу на порушення авторських прав (DMCA request). У скарзі, яку GitHub опублікував на своєму сайті, йдеться, що в інформації містився "власний вихідний код платформи та внутрішніх інструментів Twitter".

Вихідний код часто є одним із найцінніших ресурсів будь-якої ІТ-компанії, що випускає будь-який програмний продукт. Його публічність може видати вразливості потенційним зловмисникам та дати конкурентам перевагу, дозволяючи їм бачити приховані внутрішні механізми.

До речі, сам Ілон Маск нещодавно заявив, що збирається і так викласти у публічний доступ вихідний код Twitter, але експерти сумніваються, що компанія розкриє всі механізми своєї роботи.

Раніше Фокус писав, що під керівництвом Маска Twitter втратив половину вартості.