Создан самолет с лучшей в мире аэродинамикой: он получит водородный двигатель (фото)

Планируется, что к 2025 году на этом самолете будут совершены первые межконтинентальные пассажирские полеты.

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Компании Otto Aviation и ZeroAvia заявили о начале совместного сотрудничества для работы над проектом по улучшению самолета Celera 500L, пишет портал Interesting Engineering. Планируется, что этот самолет будет оснащен водородным двигателем ZA600 вместо 550-сильного обычного двигателя на авиатопливе.

Celera 500L был спроектирован для трансконтинентальных перелетов с эксплуатационными расходами, равными ценам на билеты обычных коммерческих авиакомпаний. Для этого инженеры сделали все, чтобы их модель получила очень низкое сопротивление воздуху для экономии топлива. Они использовали обширные ламинарные формы для крыльев, фюзеляжа и хвостовых секций. Таким образом, максимизируя ламинарный поток, самолету удается избежать воздушной турбулентности, которую вызывает аэродинамическое сопротивление.

Celera 500L будет оснащен достойным салоном для пассажиров бизнес-класса Фото: Otto Aviation

Кроме того, благодаря своей уникальной форме, снижающей сопротивление на 59%, Celera 500L — очень экономичен. Компания Otto Aviation утверждает, что их модель использует на 80% меньше топлива, чем традиционно спроектированный самолет. Celera 500L может перевозить 6 пассажиров на расстояние до 8334 км со скоростью более 740 км/ч.

У модели великолепный коэффициент скольжения (22:1), а это позволяет ему скользить до 200 км по воздуху с выключенными двигателями, что приводит к значительной экономии топлива.

Учитывая, что в результате сотрудничества с ZeroAvia получит водородный двигатель, то Celera 500L может стать не только самым экономичным, но и самым экологичным самолетом в мире.

Ранее Фокус писал, что в Испании провели испытание самолета А310 с дронами-дозаправщиками для ВВС.