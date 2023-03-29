Створено літак із найкращою у світі аеродинамікою: він отримає водневий двигун (фото)

Планується, що до 2025 року на цьому літаку буде здійснено перші міжконтинентальні пасажирські польоти.

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Компанії Otto Aviation та ZeroAvia заявили про початок співпраці для роботи над проєктом щодо покращення літака Celera 500L, пише портал Interesting Engineering. Планується, що цей літак буде оснащений водневим двигуном ZA600 замість 550-сильного двигуна на авіапальному.

Celera 500L був спроєктований для трансконтинентальних перельотів з експлуатаційними витратами, рівними цінами на квитки звичайних комерційних авіакомпаній. Для цього інженери зробили все, щоб їхня модель отримала дуже низький опір повітря для економії палива. Вони використовували великі ламінарні форми для крил, фюзеляжу та хвостових секцій. Так, максимізуючи ламінарний потік, літаку вдається уникнути повітряної турбулентності, яку викликає аеродинамічний опір.

Celera 500L буде оснащений гідним салоном для пасажирів бізнес-класу Фото: Otto Aviation

Крім того, завдяки своїй унікальній формі, що знижує опір на 59%, Celera 500L дуже економічний. Компанія Otto Aviation стверджує, що їхня модель використовує на 80% менше палива, ніж традиційно спроєктований літак. Celera 500L може перевозити 6 пасажирів на відстань до 8 334 км зі швидкістю понад 740 км/год.

У моделі чудовий коефіцієнт ковзання (22:1), а це дозволяє їй ковзати до 200 км повітря з вимкненими двигунами, що призводить до значної економії палива.

Враховуючи, що внаслідок співпраці з ZeroAvia отримає водневий двигун, то Celera 500L може стати не лише економічним, а й найбільш екологічним літаком у світі.

Раніше Фокус писав, що в Іспанії провели випробування літака А310 із дронами-дозаправниками для ВПС.