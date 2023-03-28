12 годин у повітрі: в Іспанії провели випробування літака А310 із дронами-дозаправниками для ВПС

Використовуючи технологію Auto'Mate літак Airbus A310 MRTT успішно впорався з контролем та управлінням восьми безпілотників-дозаправників. Експерти зазначають, що випробування стали ще одним кроком на шляху до повністю автономної дозаправки.

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Фахівці компанії Airbus Defense and Space успішно завершили серію випробувань багатоцільового транспортного літака Airbus A310 MRTT, здатного керувати безпілотниками-дозаправниками DT-25. На думку оглядачів Breaking Defence, успішні випробування — це ще один крок на шляху до повністю автономної дозаправки.

Представник компанії Мануель Барріопедро розповів, що два випробувальні польоти були проведені минулого тижня в Іспанії. Загалом вони тривали майже 12 годин — за цей час літак A310, використовуючи технології Auto'Mate, керував у повітрі вісьмома дронами-заправниками. Безпілотники DT-25 спочатку управлялися наземною станцією керування. А коли вони злітали над водами Кадиської затоки, A310 взяв на себе управління, щоб автономно перемістити їх у положення, ідентичне положенню літака-приймача, який готується до дозаправки.

Технологія Auto'Mate базується на трьох основах — точна відносна навігація, внутрішній польотний зв'язок та алгоритми спільного управління, які дозволили успішно провести випробування. Завдяки цьому безпілотники були спрямовані на відстань 45 м від літака, зазначив Барріопедро.

Випробування безпілотників DT-25

За словами представників компаній, ці можливості дозволяють Airbus визначати точне положення, швидкість та висоту польоту літака та безпілотників, а алгоритми управління також оснащені функцією запобігання зіткненням та аваріям у повітрі.

"Нам необхідно проаналізувати всі дані, які ми зібрали в ході льотних випробувань — з різних камер, дані LiDAR, різних типів GPS-даних, щоб оцінити, наскільки вони точні й наскільки добре вони були інтегровані. Як тільки ми це зробимо, ми перейдемо до наступних кроків і підвищимо рівень автономності", — сказав Барріопедро.

Оглядачі зазначили, що компанія вже співпрацювала з ВПС Сінгапуру і тепер має намір модернізувати літаки для своїх клієнтів.

Раніше повідомлялося, що ВПС США прагнуть роздобути новий літак системи далекого радіолокаційного виявлення та управління E-7A від компанії Boeing. За словами американських військових, літаки E-3 Sentry, які протягом майже 50 років були основною машиною ВПС для спостереження за небом, застаріли та недостатньо просунуті для майбутніх конфліктів.