12 часов в воздухе: в Испании провели испытание самолета А310 с дронами-дозаправщиками для ВВС

Используя технологию Auto'Mate самолет Airbus A310 MRTT успешно справился с контролем и управлением восьми беспилотников-дозаправщиков. Эксперты отмечают, что испытания стали еще одним шагом на пути к полностью автономной дозаправки.

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Специалисты компании Airbus Defense and Space успешно завершили серию испытаний многоцелевого транспортного самолета Airbus A310 MRTT, который способен управлять беспилотниками-дозаправщиками DT-25. По мнению обозревателей Breaking Defence, успешные испытания являются еще одним шагом на пути к полностью автономной дозаправки.

Представитель компании Мануэль Барриопедро рассказал, что два испытательных полета были проведены на прошлой недели в Испании. В общей сложности они длились почти 12 часов — за это время самолет A310, используя технологии Auto'Mate, управлял в воздухе восемью дронами-заправщиками. Беспилотники DT-25 сначала управлялись наземной станцией управления. А когда они взлетали над водами Кадисского залива A310 взял на себя управление, чтобы автономно переместить их в положение, идентичное положению самолета-приемника, готовящегося к дозаправке.

Технология Auto'Mate базируется на трех основах — точная относительная навигация, внутренняя полетная связь и алгоритмы совместного управления, которые и позволили успешно провести испытания. Благодаря этому беспилотники были направлены на расстояние 45 м от самолета, отметил Барриопедро.

Испытание беспилотников DT-25

По словам представителей компаний, эти возможности позволяют Airbus определять точное положение, скорость и высоту полета самолета и беспилотников, а алгоритмы управления также оснащены функцией предотвращения столкновений и аварий в воздухе.

"Нам необходимо проанализировать все данные, которые мы собрали в ходе летных испытаний — с различных камер, данные LiDAR, различных типов GPS-данных, чтобы оценить, насколько они точны и насколько хорошо они были интегрированы. Как только мы это сделаем, мы перейдем к следующим шагам и повысим уровень автономности", — сказал Барриопедро.

Обозреватели отметили, что компания уже сотрудничала с ВВС Сингапура, и теперь намерена модернизировать самолеты для своих клиентов.

Ранее сообщалось, что ВВС США стремятся заполучить новейший самолет системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7A от компании Boeing. По словам американских военных, самолеты E-3 Sentry, которые в течение почти 50 лет были основной машиной ВВС для наблюдения за небом, устарели и недостаточно продвинуты для будущих конфликтов.