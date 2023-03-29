Ученые оснастили дрон колесом: как работает это странное устройство

Теперь этот гибридный БПЛА обладает всеми функциями мультикоптера и колесного робота.

Related video

Ученые из китайского Университета Цинхуа создали необычный гибрид. Они "скрестили" квадрокоптер с унициклом (т.е. оснастили дрон моноколесом). "Скайвокер", именно так инженеры прозвали модель, может переключаться между двумя режимами передвижения, в зависимости от среды и задач. Такой дрон может быть полезен для исследований, доставки, разведки и пр.

Ученые говорят, что обычный дрон может только летать, и при этом сильно шумит. Поэтому они решили приделать к беспилотнику колесо, чтобы он перемещался и по земле, притом практически бесшумно. Сам гибрид весит всего 840 г, но способен нести полезную нагрузку весом 2,7 кг.

"Скайвокер" состоит из четырех бесколлекторных двигателей с пропеллерами и одного всенаправленного колеса с электродвигателем. Для полета он использует пропеллеры, а для езды по земле — колесо, которое делает возможным движение вперед и назад, пропеллеры же задействуются для поворота влево и вправо. Для перехода из одного режима в другой, необходимо изменить скорость пропеллеров и угол наклона корпуса.

Беспилотник с колесом может работать как в автономном режиме, так и под управлением оператора. Он оснащен камерой, GPS-модулем, инерциальной системой навигации и другими датчиками. Гибрид способен выполнять разные задания, такие как обследование территории, доставка грузов, обнаружение целей и препятствий.

Дрон "Скайвокер" является одним из нескольких проектов, которые разрабатываются в Университете Цинхуа в области робототехники. В будущем планируется улучшить дизайн и функциональность дрона, а также создать его модификации для разных целей.

Ранее Фокус писал, что ВСУ получили "неуязвимый" украинский дрон "Эльф": чем он опасен для россиян.