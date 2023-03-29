Вчені оснастили дрон колесом: як працює цей дивний пристрій

Тепер цей гібридний БПЛА має всі функції мультикоптера і колісного робота.

Related video

Вчені із китайського Університету Цінхуа створили незвичайний гібрид. Вони "схрестили" квадрокоптер з уніциклом (тобто оснастили дрон моноколесом). "Скайвокер", саме так інженери прозвали модель, може перемикатися між двома режимами пересування, залежно від середовища та завдань. Такий дрон може бути корисним для досліджень, доставлення, розвідки та ін.

Вчені кажуть, що звичайний дрон може лише літати, і при цьому дуже шумить. Тому вони вирішили приробити до безпілотника колесо, щоб він переміщався і по землі, причому практично безшумно. Сам гібрид важить лише 840 г, але здатний нести корисне навантаження вагою 2,7 кг.

"Скайвокер" складається з чотирьох безколекторних двигунів з пропелерами та одного всеспрямованого колеса з електродвигуном. Для польоту він використовує пропелери, а для їзди по землі — колесо, яке уможливлює рух вперед і назад, пропелери ж залучені для повороту вліво і вправо. Для переходу з одного режиму в інший необхідно змінити швидкість пропелерів і кут нахилу корпусу.

Безпілотник із колесом може працювати як в автономному режимі, так і під керуванням оператора. Він оснащений камерою, GPS-модулем, інерційною системою навігації та іншими датчиками. Гібрид здатний виконувати різні завдання, такі як обстеження території, доставлення вантажів, виявлення цілей та перешкод.

Дрон "Скайвокер" є одним із кількох проєктів, які розробляються в Університеті Цінхуа в галузі робототехніки. У майбутньому планується покращити дизайн та функціональність дрону, а також створити його модифікації для різних цілей.

Раніше Фокус писав, що ЗСУ отримали "невразливий" український дрон "Ельф": чим він небезпечний для росіян.