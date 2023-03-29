ЗСУ отримали "невразливий" український дрон "Ельф": чим він небезпечний для росіян (відео)

БПЛА від компанії ELF-systems тепер діятиме на Харківщині. Військові відзначають його зручність та надійний захист від РЕБ.

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Українські військові здобули новий безпілотник "Ельф", який тепер допомагає знищувати окупантів на Харківському напрямку. Про це у Facebook повідомила волонтерська ініціатива "Сталевий фронт".

В Україні дрони стали незамінним засобом як оборони, так і настання. Як розповів директор української компанії-виробника ELF-systems Володимир Варванський, безпілотник "Ельф" від української компанії може працювати до двох годин поспіль і залітати в тил противника на глибину до 70 м, вказуючи ЗСУ розташування російських позицій.

Оператор БПЛА із позивним "Цой" додав, що військовим зараз складно працювати з дронами через велику кількість ворожих комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та розвідки (РЕР). Головною перевагою "Ельфа" є хороша стійкість до дії РЕБ, тому він може літати там, де росіяни успішно "глушать" інші дрони. Крім того, такий БПЛА противнику складно помітити, а отже, і збити.

"Цой" також виділив зручне обслуговування "Ельфа" — дрон легко і швидко збирається в польових умовах, що дуже важливо на війні. Крім того, безпілотник отримав надійні системи навігації та зв'язку, тому оператор завжди знає, де знаходиться безпілотник.

"Завдяки швидкості складання та навігації, наші військові оперативно знаходять і знищують ворога. Ця пташка вже полетіла на Харківський напрямок створювати проблеми російським загарбникам", — написала прес-служба "Сталевого фронту".

Раніше розробники з компанії ELF-systems розповіли про особливості українського дрону "Ельф". Невеликі розміри допомагають БПЛА залишатися непомітним для ЗС РФ, оскільки радари відображають його як птаха. ЗСУ вже використовують "Ельфів" для розвідки та коригування артилерійського вогню, вони можуть визначати координати ворожої техніки з точністю близько 1 метра навіть у складних погодних умовах.

Характеристики дрону "Ельф"

Розмах крил: 2,1 м;

Довжина: 112 см;

Злітна вага: 6,2 кг;

Вага корисного навантаження: 2,2 кг;

Крейсерська швидкість: 85 км/год;

Максимальна швидкість: 140 км/год;

Тривалість польоту: до 2 год;

Дальність польоту: 150 км;

Двигун: електричний (потужність 1200 Вт);

Робоча висота: 800-1000 м;

Максимальна висота: 3,5 км.

Як писали у грудні 2022 року, безпілотник "Ельф" пройшов випробування у кількох частинах ЗСУ. Військові залишилися задоволені результатами, особливо простотою управління. Дрон оснащений GNSS-приймачем, здатним виявляти російські засоби РЕБ.