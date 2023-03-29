ВСУ получили "неуязвимый" украинский дрон "Эльф": чем он опасен для россиян (видео)
БПЛА от компании ELF-systems теперь будет действовать на Харьковском направлении. Военные отмечают его удобство и хорошую защиту от РЭБ.
Украинские военные получили новый беспилотник "Эльф", который теперь помогает уничтожать оккупантов на Харьковском направлении. Об этом в Facebook сообщила волонтерская инициатива "Стальной фронт".
В Украине дроны стали незаменимым средством как обороны, так и наступления. Как рассказал директор украинской компании-производителя ELF-systems Владимир Варванский, беспилотник "Эльф" от украинской компании может работать до двух часов подряд и залетать в тыл противника на глубину до 70 м, указывая ВСУ расположение российских позиций.
Оператор БПЛА с позывным "Цой" добавил, что военным сейчас сложно работать с дронами из-за большого количества вражеских комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки (РЭР). Главным преимуществом "Эльфа" является хорошая устойчивость к воздействию РЭБ, поэтому он может летать там, где россияне успешно "глушат" другие дроны. Кроме того, такой БПЛА противнику сложно заметить, а значит и сбить.
"Цой" также выделил удобное обслуживание "Эльфа" — дрон легко и быстро собирается в полевых условиях, что очень важно на войне. Кроме того, беспилотник получил надежные системы навигации и связи, поэтому оператор всегда знает, где находится беспилотник.
"Благодаря скорости сборки и навигации, наши военные оперативно находят и уничтожают врага. Эта птичка уже полетела на Харьковской направление создавать проблемы российским захватчикам", — написала пресс-служба "Стального фронта".
Ранее разработчики из компании ELF-systems рассказали об особенностях украинского дрона "Эльф". Небольшие размеры помогают БПЛА оставаться незаметным для ВС РФ, поскольку радары отображают его как крупную птицу. ВСУ уже используют "Эльфов" для разведки и корректирования артиллерийского огня, они могут определять координаты вражеской техники с точностью до 1 метра даже в сложных погодных условиях.
Характеристики дрона "Эльф"
- Размах крыльев: 2,1 м;
- Длина: 112 см;
- Взлетная масса: 6,2 кг;
- Вес полезной нагрузки: 2,2 кг;
- Крейсерская скорость: 85 км/ч;
- Максимальна скорость: 140 км/ч;
- Продолжительность полета: до 2 ч;
- Дальность полета: до 150 км;
- Двигатель: электрический (мощность 1200 Вт);
- Рабочая высота: 800–1000 м;
- Максимальная высота: 3,5 км.
Как писали в декабре 2022 года, беспилотник "Эльф" прошел испытания в нескольких частях ВСУ. Военные остались довольны результатами, особенно простотой управления. Дрон оснащен GNSS-приемником, способным обнаруживать российские средства РЭБ.