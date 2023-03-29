ВСУ получили "неуязвимый" украинский дрон "Эльф": чем он опасен для россиян (видео)

БПЛА от компании ELF-systems теперь будет действовать на Харьковском направлении. Военные отмечают его удобство и хорошую защиту от РЭБ.

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Украинские военные получили новый беспилотник "Эльф", который теперь помогает уничтожать оккупантов на Харьковском направлении. Об этом в Facebook сообщила волонтерская инициатива "Стальной фронт".

В Украине дроны стали незаменимым средством как обороны, так и наступления. Как рассказал директор украинской компании-производителя ELF-systems Владимир Варванский, беспилотник "Эльф" от украинской компании может работать до двух часов подряд и залетать в тыл противника на глубину до 70 м, указывая ВСУ расположение российских позиций.

Оператор БПЛА с позывным "Цой" добавил, что военным сейчас сложно работать с дронами из-за большого количества вражеских комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки (РЭР). Главным преимуществом "Эльфа" является хорошая устойчивость к воздействию РЭБ, поэтому он может летать там, где россияне успешно "глушат" другие дроны. Кроме того, такой БПЛА противнику сложно заметить, а значит и сбить.

"Цой" также выделил удобное обслуживание "Эльфа" — дрон легко и быстро собирается в полевых условиях, что очень важно на войне. Кроме того, беспилотник получил надежные системы навигации и связи, поэтому оператор всегда знает, где находится беспилотник.

"Благодаря скорости сборки и навигации, наши военные оперативно находят и уничтожают врага. Эта птичка уже полетела на Харьковской направление создавать проблемы российским захватчикам", — написала пресс-служба "Стального фронта".

Ранее разработчики из компании ELF-systems рассказали об особенностях украинского дрона "Эльф". Небольшие размеры помогают БПЛА оставаться незаметным для ВС РФ, поскольку радары отображают его как крупную птицу. ВСУ уже используют "Эльфов" для разведки и корректирования артиллерийского огня, они могут определять координаты вражеской техники с точностью до 1 метра даже в сложных погодных условиях.

Характеристики дрона "Эльф"

Размах крыльев: 2,1 м;

Длина: 112 см;

Взлетная масса: 6,2 кг;

Вес полезной нагрузки: 2,2 кг;

Крейсерская скорость: 85 км/ч;

Максимальна скорость: 140 км/ч;

Продолжительность полета: до 2 ч;

Дальность полета: до 150 км;

Двигатель: электрический (мощность 1200 Вт);

Рабочая высота: 800–1000 м;

Максимальная высота: 3,5 км.

Как писали в декабре 2022 года, беспилотник "Эльф" прошел испытания в нескольких частях ВСУ. Военные остались довольны результатами, особенно простотой управления. Дрон оснащен GNSS-приемником, способным обнаруживать российские средства РЭБ.