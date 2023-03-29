Инженеры разрабатывают самолет на водороде: долетит из Европы до Австралии за 4 часа

Благодаря водородным двигателям он станет еще и экологичным, а запаса топлива хватит, чтобы облететь всю планету.

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Швейцарская компания Destinus разрабатывает пассажирский самолет, который может летать на сверхзвуковой скорости и работать на водородном топливе, сообщает Interesting Engineering.

Этот самолет пассажирский самолет под названием Eiger может сократить время полета из Европы в Австралию до 4 ч вместо 20 ч. Eiger является вторым прототипом самолета, который успешно прошел испытания в конце 2022 года.

Первый прототип успешно прошел испытания и лег в основу Eiger Фото: Destinus

В данный момент компания Destinus сотрудничает с испанским Министерством науки, которое поддерживает развитие сверхзвуковых полетов на водороде. Destinus получила гранты на исследование и разработку своего самолета в рамках Плана аэрокосмических технологий, который финансируется из европейских фондов восстановления. В проекте также участвуют другие компании, технологические центры и университеты Испании.

Водородная энергетика является предметом множества исследований и разработок из-за ее экологичности. Исследователи из Университета RMIT в Мельбурне создали катализаторы, напечатанные на 3D-принтере, которые могут обеспечивать скорость полета, в 5 раз превышающую скорость звука. Возможно, их разработка будет применена при производстве самолета Eiger. И если у ученых все получится, то в 2030 году, как они и планируют, перед человечеством появится возможность совершить сверхскоростное путешествие, например, из Лондона в Нью-Йорк всего за 90 мин.

По сравнению с обычными авиаперелетами гиперзвуковой самолет доставит вас в любую точку планеты за считанные часы Фото: Destinus

В компании Destinus утверждают, что их самолет может преодолевать расстояния до 20 тыс. км и перевозить до 50-ти пассажиров. Инженеры компании планируют улучшить дизайн и функциональность своего самолета, а также создать его модификации для разных целей.

Вот что рассказывают разработчики Eiger о своем самолете

Ранее Фокус писал, что уже создан самолет с лучшей в мире аэродинамикой: он тоже получит водородный двигатель.