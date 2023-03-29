Інженери розробляють літак на водні: долетить із Європи до Австралії за 4 години

Завдяки водневим двигунам він стане ще й екологічним, а запасу палива вистачить, щоб облетіти всю планету.

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Швейцарська компанія Destinus розробляє пасажирський літак, який може літати на надзвуковій швидкості та працювати на водневому паливі, повідомляє Interesting Engineering.

Цей літак пасажирський під назвою Eiger може скоротити час польоту з Європи до Австралії до 4 год замість 20 год. Eiger є другим прототипом літака, який успішно пройшов випробування наприкінці 2022 року.

Перший прототип успішно пройшов випробування та ліг в основу Eiger Фото: Destinus

Наразі компанія Destinus співпрацює з іспанським Міністерством науки, яке підтримує розвиток надзвукових польотів на водні. Destinus отримала гранти на дослідження та розробку свого літака у межах Плану аерокосмічних технологій, який фінансується з європейських фондів відновлення. У проєкті також беруть участь інші компанії, технологічні центри та університети Іспанії.

Воднева енергетика є предметом багатьох досліджень та розробок через її екологічність. Дослідники з Університету RMIT у Мельбурні створили каталізатори, надруковані на 3D-принтері, які можуть забезпечувати швидкість польоту, що в 5 разів перевищує швидкість звуку. Можливо, їх технологія буде застосована при виробництві літака Eiger. І якщо вченим все вийде, то у 2030 році, як вони і планують, перед людством з'явиться можливість здійснити надшвидкісну подорож, наприклад, із Лондона до Нью-Йорка всього за 90 хв.

Порівняно зі звичайними авіаперельотами гіперзвуковий літак доставить вас у будь-яку точку планети за лічені години Фото: Destinus

У компанії Destinus стверджують, що їхній літак може долати відстані до 20 тис. км і перевозити до 50 пасажирів. Інженери компанії планують покращити дизайн та функціональність свого літака, а також створити його модифікації для різних цілей.

Ось що розповідають розробники Eiger про свій літак

Раніше Фокус писав, що вже створено літак із найкращою у світі аеродинамікою: він теж отримає водневий двигун.