ИИ поможет вычислить "ядерных террористов": как у него это получится
Ученые хотят с помощью машинного обучения ускорить процесс анализа радиоактивных материалов.
Американская национальная лаборатория PNNL разрабатывает методы машинного обучения, чтобы помочь американским властям выявлять попытки незаконного создания ядерного оружия, пишет The Register. Сегодня в "ядерный клуб" входят девять стран: США, Китай, Россия, Франция, Великобритания, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль.
Все остальные попытки создать ЯО другими странами или отдельными группировками жестко пресекаются. Комплекс на основе ИИ как раз призван облегчить задачу за контролем нераспространения ядерной угрозы. В задачу комплекса будет входить обнаружение подобных признаков, которые основываются на химическом анализе радиоактивных веществ и общем анализе подходящей для этого инфраструктуры для возможного изготовления ядерного оружия.
По словам директора PNNL Стивена Эшби, нейросеть поможет не только в идентификации ядерных угроз, но с помощью особых методов сделает это гораздо быстрее, чем эксперты.
ИИ в своей работе будет использовать модель специального автокодировщика. Он обработает изображения радиоактивного материала, чтобы определить его происхождение и способ изготовления. Специальное ПО промаркирует образцы и сравнивнит их с базой данных из университетов и других национальных лабораторий.
Как говорят эксперты, каждый радиоактивный материал имеет свою уникальную структуру, "отпечаток", который сообщает о месте добычи и способе обработки. Так что у России не получилось бы совершить ядерную диверсию против Украины с целью обвинить нашу страну в использовании ЯО или радиоактивных отходов, т.к. все ядерные материалы, которые использует РФ хорошо известны.
В зависимости от того, насколько похожи эти частицы на те, что уже есть в библиотеке, аналитики могут оценить чистоту неизвестного образца и проследить исходные материалы до возможных лабораторий производства ядерных продуктов. Это полезно и важно, если нужно узнать, достаточно ли хорош материал для создания ядерного оружия и насколько далеко продвинулись создатели в его изготовлении, а так же каким образом и откуда они получают такой материал.
Ранее Фокус писал, что Китай выступает против размещения ядерного оружия РФ в Беларуси, — заявило МИД страны.