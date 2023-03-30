ШІ допоможе вирахувати "ядерних терористів": як у нього це вийде

Науковці хочуть за допомогою машинного навчання прискорити процес аналізу радіоактивних матеріалів.

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Американська національна лабораторія PNNL розробляє методи машинного навчання, щоб допомогти американській владі виявляти спроби незаконного створення ядерної зброї, пише The Register. Сьогодні до "ядерного клубу" входять дев'ять країн: США, Китай, Росія, Франція, Великобританія, Індія, Пакистан, КНДР та Ізраїль.

Решта всіх спроб створити ЯЗ іншими країнами або окремими угрупованнями жорстко припиняються. Комплекс на основі ШІ покликаний полегшити завдання за контролем нерозповсюдження ядерної загрози. До завдання комплексу входитиме виявлення подібних ознак, що ґрунтуються на хімічному аналізі радіоактивних речовин та загальному аналізі придатної для цього інфраструктури для можливого виготовлення ядерної зброї.

За словами директора PNNL Стівена Ешбі, нейромережа допоможе не лише в ідентифікації ядерних загроз, але за допомогою особливих методів зробить це набагато швидше, ніж експерти.

ШІ у своїй роботі використовуватиме модель спеціального автокодувальника. Він обробить зображення радіоактивного матеріалу, щоб визначити його походження та спосіб виготовлення. Спеціальне ПЗ промаркує зразки та порівнює їх з базою даних з університетів та інших національних лабораторій.

Як кажуть експерти, кожен радіоактивний матеріал має свою унікальну структуру, "відбиток", який повідомляє про місце видобутку та спосіб обробки. Тож Росія не змогла б здійснити ядерну диверсію проти України з метою звинуватити нашу країну у використанні ЯЗ чи радіоактивних відходів, оскільки всі ядерні матеріали, які використовує РФ, добре відомі.

Залежно від того, наскільки схожі ці частинки на ті, що вже є у бібліотеці, аналітики можуть оцінити чистоту невідомого зразка та простежити вихідні матеріали до можливих лабораторій виробництва ядерних продуктів. Це корисно і важливо, якщо потрібно дізнатися, чи достатньо хороший матеріал для створення ядерної зброї та наскільки далеко просунулися творці в її виготовленні, а також як і звідки вони отримують такий матеріал.

Раніше Фокус писав, що Китай виступає проти розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі, — заявило МЗС країни.