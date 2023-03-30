Инженеры хотя "провести" на Луну спутниковую связь и навигацию: почему это важно

Компания Lockheed Martin, известная своими военными разработками, займется выпуском специальных спутников для проекта Parsec.

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Lockheed Martin, лидер в производстве военного оборудования, объявила о создании дочерней компании, которая будет строить сеть спутниковой связи для Луны, пишет The Register.

Дочерняя компания Crescent Space Services планирует реализовать проект под названием Parsec, который представляет собой "новаторскую сеть связи и навигации в окололунном пространстве".

Для этого понадобится большое количество спутников, которые будут летать вокруг Луны и обмениваться данными с центром связи на Земле. Проект Parsec не только обеспечит спутниковую связь для будущих лунных миссий, но и будет выполнять функцию своеобразной лунной системы GPS, помогая астронавтам быстрее и точнее понимать, где они находятся, чтобы вовремя вернуться на свою базу или найти нужный маршрут.

По утверждению инженеров, все необходимые компоненты для запуска Parsec уже существуют: это системы спутников Curio от Lockheed Martin, которые NASA уже выбрала для своих миссий Janus и Lunar Trailblazer, программное обеспечение для спутников SmartSat и программное обеспечение для планирования и контроля миссий COMPASS/Horizon.

Первые спутники для проекта Parsec должны быть запущены к 2025 году. Lockheed Martin явно рассчитывает на крупных заказчиков, таких как NASA и другие космические агентства, отмечают журналисты. Создание Crescent может помочь Lockheed Martin извлечь выгоду из лунной гонки, которая уже включает национальные проекты США и Китая, а также частные инициативы, такие как лунный туризм от SpaceX.

Ранее Фокус писал, что у Земли была не одна Луна. Ученые рассказали, сколько на самом деле было спутников у нашей планеты.