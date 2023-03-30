Інженери хочуть "провести" на Місяць супутниковий зв'язок та навігацію: чому це важливо

Компанія Lockheed Martin, відома своїми військовими розробками, візьметься за випуск спеціальних супутників для проєкту Parsec.

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Lockheed Martin, лідер у виробництві військового обладнання, оголосила про створення дочірньої компанії, яка будуватиме мережу супутникового зв'язку для Місяця, пише The Register.

Дочірня компанія Crescent Space Services планує реалізувати проєкт під назвою Parsec, який є "новаторською мережею зв'язку та навігації в навколомісячному просторі".

Для цього знадобиться велика кількість супутників, які літатимуть навколо Місяця та обмінюватимуться даними з центром зв'язку на Землі. Проєкт Parsec не лише забезпечить супутниковий зв'язок для майбутніх місячних місій, але й виконуватиме функцію своєрідної місячної системи GPS, допомагаючи астронавтам швидше та точніше розуміти, де вони знаходяться, щоб вчасно повернутися на свою базу або знайти потрібний маршрут.

За твердженням інженерів, всі необхідні компоненти для запуску Parsec уже існують: це системи супутників Curio від Lockheed Martin, які NASA вже обрала для своїх місій Janus та Lunar Trailblazer, програмне забезпечення для супутників SmartSat та програмне забезпечення для планування та контролю місій COMPASS/Horizon.

Перші супутники для проєкту Parsec мають бути запущені до 2025 року. Lockheed Martin очевидно розраховує на великих замовників, таких як NASA та інші космічні агенції, зазначають журналісти. Створення Crescent може допомогти Lockheed Martin отримати вигоду в місячних перегонах, які вже враховують національні проєкти США та Китаю, а також приватні ініціативи, такі як місячний туризм від SpaceX.

Раніше Фокус писав, що у Землі був не один Місяць. Вчені розповіли, скільки насправді було супутників у нашої планети.