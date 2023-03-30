Робот с системой ПВО поможет сбивать вражеские дроны: что известно

Система SHORAD уже хорошо показала себя с другими военными платформами, а теперь ее установят и на робота от General Dynamics.

Related video

Компания General Dynamics Land Systems (GDLS), которое является подразделением корпорации General Dynamics, разработала новый роботизированный наземный боевой комплекс с системой ближней зенитной обороны (SHORAD), сообщает DefenseNews.

Комплекс основан на платформе TRX, которая была впервые представлена осенью минувшего года. Теперь же робота TRX инженеры оборудовали боевой башней M-SHORAD, которая уже используется на бронетранспортерах Stryker A1 в армии США.

M-SHORAD — это система ближней зенитной обороны, способная поражать воздушные цели на малых высотах, такие как самолеты, вертолеты, беспилотники и ракеты. Она состоит из башни Moog с пакетом боевого оборудования от Leonardo DRS, в который входит пусковая установка Stinger от Raytheon. Армия США заключила контракт на поставку M-SHORAD для четырех батальонов и развернула их в Европе для усиления противовоздушной обороны.

По словам Скотта Тейлора, директора GDLS по развитию бизнеса в США, компания стремится продемонстрировать возможность расширения применения SHORAD не только в составе формирований Stryker, но и в других бригадах и дивизиях. Кроме того, он отметил, что TRX с башней SHORAD может быть интересным вариантом для пехотных подразделений.

Stryker с мощным микроволновым оружием Leonidas для сбивания дронов Фото: General Dynamics

Кстати, GDLS также работает над созданием и других вариантов SHORAD для Stryker и TRX. Один из них — это Stryker с лазерным оружием, известный как Directed Energy M-SHORAD. Первые такие машины завершили испытания и готовятся к поставкам в армию США. Другой вариант — это Stryker с мощным микроволновым оружием Leonidas от Epirus, предназначенным для уничтожения роев дронов и он сейчас проходит испытания.

Ранее Фокус сообщал, что на флоте появились роботы с ИИ, которые помогают в починке кораблей.