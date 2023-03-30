Робот із системою ППО допоможе збивати ворожі дрони: що відомо

Система SHORAD вже добре показала себе з іншими військовими платформами, а тепер її встановлять і на робота від General Dynamics.

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Компанія General Dynamics Land Systems (GDLS), яка є підрозділом корпорації General Dynamics, розробила новий роботизований наземний бойовий комплекс із системою ближньої зенітної оборони (SHORAD), повідомляє DefenseNews.

Комплекс заснований на платформі TRX, яка була вперше представлена восени минулого року. Тепер робота TRX інженери обладнали бойовою вежею M-SHORAD, яка вже використовується на бронетранспортерах Stryker A1 в армії США.

M-SHORAD — це система ближньої зенітної оборони, здатна уражати повітряні цілі на малих висотах, таких як літаки, гелікоптери, безпілотники та ракети. Вона складається з вежі Moog з пакетом бойового обладнання від Leonardo DRS, до якого входить пускова установка Stinger від Raytheon. Армія США уклала контракт на постачання M-SHORAD для чотирьох батальйонів та розгорнула їх у Європі для посилення протиповітряної оборони.

За словами Скотта Тейлора, директора GDLS з розвитку бізнесу в США, компанія прагне продемонструвати можливість розширення застосування SHORAD не лише у складі формувань Stryker, а й в інших бригадах та дивізіях. Крім того, він зазначив, що TRX із вежею SHORAD може бути цікавим варіантом для піхотних підрозділів.

Stryker з потужною мікрохвильовою зброєю Leonidas для збивання дронів Фото: General Dynamics

До речі, GDLS також працює над створенням інших варіантів SHORAD для Stryker та TRX. Один з них — це Stryker з лазерною зброєю, відомий як Directed Energy M-SHORAD. Перші такі машини завершили випробування та готуються до постачання до армії США. Інший варіант — це Stryker з потужною мікрохвильовою зброєю Leonidas від Epirus, призначеною для знищення роїв дронів, який зараз проходить випробування.

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