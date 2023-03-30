ИИ сумел обнаружить мины с вероятностью в 90%: саперы были приятно удивлены

NEC собирается задействовать суперкомпьютер, чтобы обучить ИИ еще быстрее сканировать заминированную территорию.

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Nippon Electric Company (NEC), которая является лидером в области коммуникационных технологий, объявила об успешном проведении экспериментов с использованием искусственного интеллекта (ИИ) для прогнозирования вероятности наличия мин в определенных районах, сообщается на сайте компании.

В результате тестирования с помощью ИИ исследователи смогли обнаружить 90% от заранее обнаруженной саперами взрывчатки на конкретной территории. Эта работа была проведена в рамках совместного проекта с Международным комитетом Красного Креста (МККК).

Для этого проекта NEC получила открытые данные от МККК, такие, как географическая и геологическая информация, заселенные места, расположение критически важной инфраструктуры и пр. Специалисты NEC с помощью ИИ проанализировали информацию и спрогнозировали возможное местонахождения мин.

На иллюстрации от NEC красным цветом показан анализ ИИ, а зеленым - заранее заложенные мины Фото: NEC

Конечно, ИИ не сможет самостоятельно найти заложенные мины, но нейросеть будет использоваться именно для прогнозирования мест, где военные могли бы заложить взрывные устройства. После анализа саперы уже вручную перепроверят определенные зоны, чтобы удостовериться, что ИИ не ошибся.

Используя ИИ для сортировки или "гармонизации" этих данных, эксперты из МЧС могут сосредоточиться на принятии решений о том, где проводить разминирование наиболее эффективным образом.

NEC планирует продолжать сотрудничество с МККК и другими организациями для расширения применения этой технологии в разных регионах мира, возможно и в Украине. Кроме того, NEC собирается задействовать свой суперкомпьютер, чтобы обучить ИИ еще быстрее сканировать заминированную территорию.

Ранее Фокус писал, что создан уникальный робот-минер, который поможет военным обезвредить мины и бомбы.