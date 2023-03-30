ШІ зумів виявити міни з імовірністю 90%: сапери були приємно здивовані

NEC збирається задіяти суперкомп'ютер, щоб навчити ШІ ще швидше сканувати заміновану територію.

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Nippon Electric Company (NEC), яка є лідером у галузі комунікаційних технологій, оголосила про успішне проведення експериментів із використанням штучного інтелекту (ШІ) для прогнозування ймовірності наявності мін у певних районах, повідомляється на сайті компанії.

У результаті тестування за допомогою ШІ дослідники змогли виявити 90% від заздалегідь виявленої саперами вибухівки на конкретній території. Ця робота була проведена в межах спільного проєкту з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ).

Для цього проєкту NEC отримала відкриті дані від МКЧХ, такі як географічна та геологічна інформація, заселені місця, розташування критично важливої інфраструктури тощо. Фахівці NEC за допомогою ШІ проаналізували інформацію та спрогнозували можливе місцезнаходження мін.

На ілюстрації від NEC червоним кольором показаний аналіз ШІ, а зеленим — заздалегідь закладені міни Фото: NEC

Звичайно, ШІ не зможе самостійно знайти закладені міни, але нейромережа використовуватиметься саме для прогнозування місць, де військові могли б закласти вибухові пристрої. Після аналізу сапери вже вручну перевіряють ще раз певні зони, щоб переконатися, що ШІ не помилився.

Використовуючи ШІ для сортування або "гармонізації" цих даних, експерти з МНС можуть зосередитися на ухваленні рішень про те, де проводити розмінування найефективнішим чином.

NEC планує продовжувати співпрацю з МКЧХ та іншими організаціями для розширення застосування цієї технології в різних регіонах світу, можливо, і в Україні. Крім того, NEC збирається задіяти свій суперкомп'ютер, щоб навчити ШІ ще швидше сканувати заміновану територію.

Раніше Фокус писав, що створено унікального робота-мінера, який допоможе військовим знешкодити міни та бомби.