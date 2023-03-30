Дроны в опасности: сверхточные лазерные системы ПВО поражают БПЛА с точностью 100%

Новая технология превращает обычные ракеты в "умные" боеприпасы.

Related video

Армия США испытала возможности системы с лазерным наведением APKWS от компании BAE Systems. Об этом пишет издание The Defence Post.

Новая технология лазерного наведения APKWS превращает обычные 70-мм ракеты в "умные" боеприпасы против небольших беспилотников весом от 11 кг до 23 кг (класс 2). Во время демонстрационных испытаний на полигоне Юма в штате Аризона Объединенное управление противодействия малым беспилотным авиационным системам армии США применила такую систему, и она показала 100-процентную эффективность поражения БПЛА, летающих со скоростью более 160 км/ч.

"Любовь наших инженеров к технологии APKWS привела к разработке этого нового продукта, предназначенного для противодействия дронам", — прокомментировала директор BAE Systems Precision Guidance and Sensing Solutions Эйми Д'Онофрио. — "Система имеет приемлемую цену, а поскольку APKWS уже полноценно выпускаются, мы можем производить до 25 тысяч единиц в год".

Представители BAE Systems подчеркивают, что ракеты APKWS "заполняют пробел" между противотанковыми боеприпасами и неуправляемыми ракетами, используемыми объединенными силами США. Их возможности значительно улучшил недавно разработанный бесконтактный взрыватель для стандартной боеголовки M151 позволяет системам с лазерным наведением поражать даже маленькие дроны.

"APKWS теперь позволяет ракетам с беспрецедентной точностью поражать и уничтожать беспилотники, при этом система обойдется дешевле существующих антидроновых аналогов", — говорят в компании.

Ранее писали о лазерной системе Kawasaki для уничтожения дронов и ракет, которую представили на выставке в Японии. Она состоит из сканера слежения, мощного лазера, карданного подвеса и источника питания, которые поставили на вездеход Mule Pro-FX.