Дрони в небезпеці: надточні лазерні системи ППО знищують БПЛА з точністю 100%

Нова технологія перетворює звичайні ракети на "розумні" боєприпаси.

Related video

Армія США випробувала можливості системи з лазерним наведенням APKWS від компанії BAE Systems. Про це пише видання The Defence Post.

Нова технологія лазерного наведення APKWS перетворює звичайні 70-мм ракети на "розумні" боєприпаси проти невеликих безпілотників вагою від 11 кг до 23 кг (клас 2). Під час демонстраційних випробувань на полігоні Юма в штаті Аризона Об'єднане управління протидії малим безпілотним авіаційним системам армії США застосувало таку систему, і вона показала 100-відсоткову ефективність знищення БПЛА, які літають зі швидкістю понад 160 км/год.

"Любов наших інженерів до технології APKWS призвела до розробки цього нового продукту, призначеного для протидії дронам", — прокоментувала директорка BAE Systems Precision Guidance and Sensing Solutions Еймі Д'Онофріо. — "Система має прийнятну ціну, а оскільки APKWS вже повноцінно випускаються, ми можемо виробляти до 25 тисяч одиниць на рік".

Представники BAE Systems наголошують, що ракети APKWS "заповнюють прогалину" між протитанковими боєприпасами та некерованими ракетами, що використовуються об'єднаними силами США. Їхні можливості значно покращив нещодавно розроблений безконтактний детонатор для стандартної боєголовки M151, що дозволяє системам з лазерним наведенням влучати навіть по маленьким дронам.

"APKWS тепер дає змогу ракетам із безпрецедентною точністю влучати і знищувати безпілотники, водночас система коштуватиме дешевше за наявні антидронові аналоги", — кажуть у компанії.

Раніше писали про лазерну систему Kawasaki для знищення дронів та ракет, яку представили на виставці в Японії. Вона складається зі сканера стеження, потужного лазера, карданного підвісу та джерела живлення, які поставили на всюдихід Mule Pro-FX.