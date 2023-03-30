Амфибии ВМС смогут противостоять РЭБ и сбивать дроны: что известно о разработках

Компания BAE Systems заключила крупный контракт с армией на поставки современных АБТ для морской пехоты.

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Корпус морской пехоты США договорился с известным оружейным концерном BAE Systems о производстве 30-ти амфибий, а также электронного оборудования в виде различных датчиков последнего поколения, сообщает Military Aerospace Electronics. Эти машины станут достойной заменой старому проекту амфибийных штурмовых транспортеров (АШТ).

АБТ – это амфибийный боевой транспорт, оснащенный самой современной ветроникой (различными электронными компонентами: GPS, связь, датчики), который способен перевозить 13 пехотинцев и высаживать их прямо с корабля на берег при выполнении десантных операций. Компания BAE Systems получит на развитие и создание подобных машин около $2 млрд от государства.

Амфибии от BAE Systems разрабатываются на базе Superav 8x8 от итальянской компании Iveco Defence Vehicles. Это колесный бронированный боевой транспортер, способный уничтожать вражеские вертолеты, легкие бронированные транспортеры, пехоту и беспилотники, а также выполнять разведку с помощью активного и пассивного ночного видения, камер дневного света, радара и инфракрасных датчиков.

АБТ от BAE Systems создаются на базе Superav 8x8 от Iveco Defence Vehicles Фото: Iveco

Системы АБТ будут спроектированы таким образом, чтобы работать в условиях прямого и косвенного огня противника и противоминной защиты с низкими визуальными и инфракрасными сигнатурами, модульной защитой и другими технологиями бронированных транспортеров. Амфибии нового типа смогут проплыть к берегу, преодолев расстояние в 19 км, переключаться от работы в воде к наземным операциям без пауз и задержек и затем маневрировать с основными боевыми танками M1 Abrams в механизированной группе. АБТ сможет уничтожать относительно легкие вражеские боевые транспортеры.

Морская пехота США планирует закупить более 200 подобных машин, которые в будущем будут иметь возможность для апгрейда самим современными системами.

Ранее Фокус писал, что General Dynamics разработала новый роботизированный наземный боевой комплекс с системой ближней зенитной обороны (SHORAD).