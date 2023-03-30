Амфібії ВМС зможуть протистояти РЕБ і збивати дрони: що відомо про розробки

Компанія BAE Systems уклала великий контракт із армією на постачання сучасних АБТ для морської піхоти.

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Корпус морської піхоти США домовився з відомим збройовим концерном BAE Systems про виробництво 30 амфібій, а також електронного обладнання у вигляді різних датчиків останнього покоління, повідомляє Military Aerospace Electronics. Ці машини стануть гідною заміною старому проєкту амфібійних штурмових транспортерів (АШТ).

АБТ — це амфібійний бойовий транспорт, оснащений найсучаснішою ветронікою (різними електронними компонентами: GPS, зв'язок, датчики), який здатний перевозити 13 піхотинців і висаджувати їх прямо з корабля на берег під час виконання десантних операцій. Компанія BAE Systems отримає на розвиток і створення подібних машин близько $2 млрд від держави.

Амфібії від BAE Systems розробляються на базі Superav 8x8 від італійської компанії Iveco Defence Vehicles. Це колісний броньований бойовий транспортер, здатний знищувати ворожі гелікоптери, легкі броньовані транспортери, піхоту й безпілотники, а також вести розвідку за допомогою активного та пасивного нічного бачення, камер денного світла, радара й інфрачервоних датчиків.

АБТ від BAE Systems створюються на базі Superav 8x8 від Iveco Defence Vehicles Фото: Iveco

Системи АБТ будуть спроєктовані так, щоб працювати в умовах прямого та непрямого вогню супротивника та протимінного захисту з низькими візуальними й інфрачервоними сигнатурами, модульним захистом та іншими технологіями броньованих транспортерів. Амфібії нового типу зможуть пропливти до берега, подолавши відстань у 19 км, перемикатися від роботи у воді до наземних операцій без пауз і затримок, а потім маневрувати з основними бойовими танками M1 Abrams у механізованій групі. АБТ зможе знищувати відносно легкі ворожі бойові транспортери.

Морська піхота США планує закупити понад 200 подібних машин, які в майбутньому матимуть можливість для апгрейду найсучаснішими системами.

Раніше Фокус писав, що General Dynamics розробила новий роботизований наземний бойовий комплекс із системою ближньої зенітної оборони (SHORAD).