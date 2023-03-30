ИИ вместо пилотов: как F-16 помогут создать беспилотные истребители будущего

Американцы хотят получить универсальную модель ИИ, которая сможет управлять любыми самолетами.

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США оснащают истребители F-16 искусственным интеллектом для автономного полета, который поможет создать беспилотники будущего. Об этом командующий Испытательным центром Военно-воздушных сил генерал-майор Эван Дертиан заявил во время речи в Институте Митчелла, передает Defence One.

В рамках проекта Venom американские военные стремятся усовершенствовать модель искусственного интеллекта (AI engine), чтобы он мог самостоятельно управлять различными самолетами, как уже существующими, так и теми, что появятся в будущем. Сам проект продолжает многолетние попытки армии США создать летательные аппараты, способные взаимодействовать с пилотируемой авиацией или же выполнять задачи автономно. В этом году ВВС просят выделить на проект Venom $49,7 млн, большая часть средств планируют потратить на подготовку F-16 к автономным испытаниям и подготовку испытательных полигонов на базе ВВС Эдвардс.

Еще 5 лет назад ВВС США сделали беспилотную версию истребителя F-16 в рамках программы Have Raider II. Вслед за ним появились другие самолеты-дроны такие как XQ-58 Valkyrie и X-62 Vista, в основе которых лежит все тот же F-16, но переделанный для обучения и испытания алгоритмов ИИ. По словам Эвана Дертиана, Vista отлично подходит для испытаний автономных возможностей, но в нем слишком мало датчиков.

"Сев на самолет Venom, вы получаете радар, электронную систему предупреждения и другие вещи, расширяющие автономность и позволяющие реагировать на полученные данные. Приходится самому принимать решения. Это своего рода следующая ступень эволюции", — прокомментировал Эван Дертиан.

Директор Боевого авиационного командования по планам, программам и требованиям Скотт Джоб добавил, что ВВС США уже расширили некоторые элементы автономной системы на базе ИИ, и теперь пытаются понять, как они будут работать с боевыми самолетами, особенно в сложных условиях. Главная задача заключается в том, чтобы человек мог участвовать в процессе, а техника оставалась эффективной в бою.

Руководителm исследовательской лаборатории ВВС генерал-майор Хизер Прингл сообщила, что часть проекта Venom учит ИИ собирать данные с самолетов. Они помогут ускорить программу Collaborative Combat Aircraft по тестированию новых концепций автономных и человеко-машинных авиагрупп.

"Идея состоит в том, чтобы наша автономная система была независимой от платформы. Это критически важно, поскольку мы не собираемся создавать "колесо" каждый раз, когда переходим на новый самолет", — высказался исполнительный директор программы ВВС по истребителям и перспективным самолетам бригадный генерал Дейл Уайт.

30 марта в Генеральном штабе ВСУ объяснили, почему Украине нужны истребители F-16. По словам военных, такие самолеты способны использовать широкий арсенал ракет, чтобы уничтожать наземные, морские и воздушные цели, в том числе дроны.