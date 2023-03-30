ШІ замість пілотів: як F-16 допоможуть створити безпілотні винищувачі майбутнього

Американці хочуть отримати універсальну модель ШІ, яка зможе керувати будь-якими літаками.

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США оснащують винищувачі F-16 штучним інтелектом для автономного польоту, що допоможе створити безпілотники майбутнього. Про це командувач Випробувального центру Військово-повітряних сил генерал-майор Еван Дертіан заявив під час промови в Інституті Мітчелла, передає Defence One.

В межах проєкту Venom американські військові прагнуть удосконалити модель штучного інтелекту (AI engine), щоб він міг самостійно керувати різними літаками, як наявними, так і тими, що з'являться в майбутньому. Сам проєкт продовжує багаторічні спроби армії США створити літальні апарати, здатні взаємодіяти з пілотованою авіацією або виконувати завдання автономно. Цього року ВПС просять виділити на проєкт Venom $49,7 млн, більшість коштів планують витратити на підготовку F-16 до автономних випробувань та підготовку випробувальних полігонів на базі ВПС Едвардс.

Ще 5 років тому ВПС США зробили безпілотну версію винищувача F-16 у межах програми Have Raider II. Згодом з'явилися інші літаки-дрони, такі як XQ-58 Valkyrie і X-62 Vista, в основі яких лежить той самий F-16, але перероблений для навчання та випробування алгоритмів ШІ. За словами Евана Дертіана, Vista чудово підходить для випробувань автономних можливостей, але в ньому дуже мало датчиків.

"Сівши на літак Venom, ви отримуєте радар, електронну систему попередження та інші речі, що розширюють автономність і дозволяють реагувати на отримані дані. Доводиться самому приймати рішення. Це свого роду наступний ступінь еволюції", — прокоментував Еван Дертіан.

Директор Бойового авіаційного командування з планів, програм та вимог Скотт Джоб додав, що ВПС США вже розширили деякі елементи автономної системи на базі ШІ, і тепер намагаються зрозуміти, як вони працюватимуть із бойовими літаками, особливо у складних умовах. Головне завдання полягає в тому, щоб людина могла брати участь у процесі, а техніка залишалася ефективною у бою.

Очільниця дослідницької лабораторії ВПС генерал-майорка Гізер Прінгл повідомила, що частина проєкту Venom вчить ШІ збирати дані з літаків. Вони допоможуть прискорити програму Collaborative Combat Aircraft з тестування нових концепцій автономних і людино-машинних авіагруп.

"Ідея полягає в тому, щоб наша автономна система була незалежною від платформи. Це критично важливо, оскільки ми не збираємося створювати "колесо" щоразу, коли переходимо на новий літак", — висловився виконавчий директор програми ВПС з винищувачів та перспективних літаків бригадний генерал Дейл Вайт.

30 березня у Генеральному штабі ЗСУ пояснили, чому Україні потрібні винищувачі F-16. За словами військових, такі літаки здатні використовувати широкий арсенал ракет, щоб знищувати наземні, морські та повітряні цілі, зокрема дрони.