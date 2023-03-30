ВСУ получат еще 300 беспилотников Mavic 3T: как эти БПЛА помогут бить врага

Очередную партию БПЛА отправят на фронт, оснастив тепловизорами и камерами наблюдения.

Related video

Наши защитники в ближайшее время получат отличное подспорье в борьбе с российскими оккупантами в виде 300 штук популярных дронов Mavic 3T, которые были закуплены благодаря пожертвованиям на проект "Армия дронов" от благотворительного фонда UNITED24, сообщает в своем Telegram-канале Госспецсвязь.

Перед отправкой дроны оснастят современными камерами с высоким разрешением и тепловизорами, которые помогут ВСУ в самых горячих точках фронта эффективнее разведывать диспозицию агрессора и наносить точные удары по технике, складам и штабам.

Партию Mavic 3T отправят по трем ключевым направлениям: 160 штук дронов получат наши герои на Востоке, 85 беспилотников будут контролировать противника в Запорожской области, а оставшиеся 55 дронов будут помогать наносить удары по врагу на Херсонщине.

Как отмечают в фонде, сумму в размере 61 млн грн на такую партию беспилотников удалось собрать всего за 3 дня с помощью пожертвований тысяч неравнодушных людей не только из Украины, но и всего мира.

Дроны оснастят современными камерами с высоким разрешением и тепловизорами Фото: Скриншот

"Армия дронов" – один из самых массовых и успешных благотворительных проектов, который действует с момента российского вторжения. За последние 9 месяцев "Армия дронов" сумела подписать контракты на поставку более 3200 беспилотников для украинской армии и собрать более 4 млрд грн пожертвований для их закупки.

Присоединиться к этой программе по закупке дронов может любой желающей на странице фонда UNITED24, чтобы совместно с украинским Генштабом, Госспецсвязью и Минцифры обеспечить наших героев самыми современными дронами, оснащенными всем необходимым для успешного уничтожения врага.

Ранее Фокус писал, что силы обороны Украины работают над появлением воздушной армии беспилотников, способных поражать цели в Москве и в глубине России.