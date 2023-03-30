ЗСУ отримають ще 300 безпілотників Mavic 3T: як ці БПЛА допоможуть бити ворога

Чергову партію БПЛА відправлять на фронт, оснастивши тепловізорами та камерами спостереження.

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Наші захисники найближчим часом отримають чудову підмогу в боротьбі з російськими окупантами у вигляді 300 штук популярних дронів Mavic 3T, які були закуплені завдяки пожертвуванням на проєкт "Армія дронів" від благодійного фонду UNITED24, повідомляє у своєму Telegram-каналі Держспецзв'язку.

Перед відправленням дрони оснастять сучасними камерами з високою роздільною здатністю й тепловізорами, які допоможуть ЗСУ в найгарячіших точках фронту ефективніше розвідувати диспозицію агресора та завдавати точних ударів по техніці, складах і штабах.

Партію Mavic 3T відправлять у трьох ключових напрямках: 160 штук дронів отримають наші герої на Сході, 85 безпілотників контролюватимуть противника в Запорізькій області, а 55 дронів, що залишилися, допомагатимуть завдавати ударів по ворогові на Херсонщині.

Як зазначають у фонді, суму с розмірі 61 млн грн на таку партію безпілотників вдалося зібрати лише за 3 дні за допомогою пожертв тисяч небайдужих людей не лише з України, а й усього світу.

Дрони оснастять сучасними камерами з високою роздільною здатністю й тепловізорами Фото: Скріншот

"Армія дронів" — один із наймасовіших і найуспішніших благодійних проєктів, який діє з моменту російського вторгнення. За останні 9 місяців "Армія дронів" зуміла підписати контракти на постачання понад 3200 безпілотників для української армії та зібрати понад 4 млрд грн пожертв для їх закупівлі.

Приєднатися до цієї програми із закупівлі дронів може будь-хто на сторінці фонду UNITED24, щоб спільно з українським Генштабом, Держспецзв'язку та Мінцифри забезпечити наших героїв найсучаснішими дронами, оснащеними всім необхідним для успішного знищення ворога.

Раніше Фокус писав, що сили оборони України працюють над появою повітряної армії безпілотників, що здатні уражати цілі в Москві та в глибині Росії.