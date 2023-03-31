Запущен спутник-разведчик для особо секретного подразделения: за кем он будет следить

Спутник Офек-13 с синтетической апертурной радарной системой (SAR) может "видеть" сквозь облака и наблюдать за целями в любое время суток и при любых погодных условиях.

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Израиль запустил в космос свой новейший разведывательный спутник Офек-13, который будет использоваться для сбора военной информации, сообщает DefenseNews. Запуск был осуществлен с помощью ракетоносителя Шавит.

Спутник Офек-13 оснащен синтетической апертурной радарной системой (SAR), которая позволяет проникать сквозь облака и наблюдать за целями в любое время суток и при любых погодных условиях. Это дает ему значительное преимущество перед оптическими системами дистанционного зондирования Земли.

Запуск спутника был проведен под руководством Управления космических и спутниковых программ Министерства обороны Израиля в сотрудничестве с Вооруженными силами Израиля и местной компанией Israel Aerospace Industries (IAI). Аппарат вышел на орбиту и начал передавать данные для оперативного использования особо секретного подразделения 9900, занимающегося анализом и интерпретацией спутниковых изображений и карт.

Спутник Офек-13 станет частью группировки израильских спутников Офек, которые запускаются с 1988 года. Офек, что означает "горизонт" на иврите, — это название, присваиваемое всем израильским военным разведывательным спутникам, запущенным на борту ракеты Шавит или индийской ракеты PSLV.

Израиль рассчитывает на то, что новый спутник поможет ему лучше видеть "за горизонтом", следить за всеми своими зонами интереса и эффективно противостоять угрозам и вызовам.

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