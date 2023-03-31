Запущено супутник-розвідник для особливо секретного підрозділу: за ким він стежитиме

Супутник Офек-13 із синтетичною апертурною радарною системою (SAR) може "бачити" крізь хмари та спостерігати за цілями у будь-який час доби та за будь-яких погодних умов.

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Ізраїль запустив у космос свій найновіший розвідувальний супутник Офек-13, який використовуватиметься для збору військової інформації, повідомляє DefenseNews. Запуск було здійснено за допомогою ракетоносія Шавіт.

Супутник Офек-13 оснащений синтетичною апертурною радарною системою (SAR), яка дозволяє проникати крізь хмари та спостерігати за цілями у будь-який час доби та за будь-яких погодних умов. Це дає йому значну перевагу перед оптичними системами дистанційного зондування Землі.

Запуск супутника було проведено під керівництвом Управління космічних та супутникових програм Міністерства оборони Ізраїлю у співпраці зі Збройними силами Ізраїлю та місцевою компанією Israel Aerospace Industries (IAI). Апарат вийшов на орбіту і почав передавати дані для оперативного використання особливо секретного підрозділу 9900, що займається аналізом та інтерпретацією супутникових зображень та карт.

Супутник Офек-13 стане частиною угрупування ізраїльських супутників Офек, які запускаються з 1988 року. Офек, що означає "горизонт" на івриті, — це назва, яка присвоюється всім ізраїльським військовим розвідувальним супутникам, запущеним на борту ракети Шавіт або індійської ракети PSLV.

Ізраїль розраховує на те, що новий супутник допоможе йому краще бачити "за обрієм", стежити за всіма своїми зонами інтересу та ефективно протистояти загрозам та викликам.

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