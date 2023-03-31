Китай намерен развернуть производство чипов США назло: что задумали в Поднебесной

Глава компании Huawei заявил о "спасении" полупроводниковой отрасли. И санкции США — не помеха.

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Топ-менеджер Huawei на пресс-конференции посвященной годовому отчету заявил, что компания разработала собственные инструменты для проектирования чипов, несмотря на санкции США, которые лишили ее доступа к критически важным полупроводникам и оборудованию, сообщает NikkeiAsia. Эрик Сюй сказал, что у Huawei есть все для создания чипов по 14 нм техпроцессу и выше.

Сюй назвал этот шаг "самоспасением" и "самоукреплением" китайской полупроводниковой промышленности, которая столкнулась с "перерождением" под давлением американских санкций. Он также заявил, что Huawei будет поддерживать "все усилия Китая по достижению самодостаточности в области чипов".

Инструменты для проектирования чипов, о которых говорил Сюй, действительно есть в распоряжении компании и теперь она может производить на собственных мощностях 14 нм чипы. Но это все равно недостаточно, чтобы догнать лидеров отрасли из США, Японии и Южной Кореи. Например, iPhone 14 Pro Max от Apple уже использует чип размером 5 нанометров от TSMC.

Конечно, чипы на 14 нм еще не скоро окончательно устареют и они вполне пригодны и оптимальны на сегодняшний день. Но в будущем отрасль может ожидать спад, так как ни один из производителей литографического оборудования из Нидерландов, США или Японии ни при каких условиях не предоставит КНР технологии и оборудование для производства современных чипов.

Китай поставил себе приоритетной задачей достижение самодостаточности в области технологий в условиях технологической борьбы с США, но эксперты согласны, что это будет чрезвычайно сложной и почти невыполнимой задачей, отмечается в материале.

Ранее Фокус писал, что Huawei недавно снова оскандалилась: компанию заподозрили в шпионаже за посетителями выставки.