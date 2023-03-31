Китай має намір розгорнути виробництво чіпів США на зло: що задумали у Піднебесній

Глава компанії Huawei заявив про "порятунок" напівпровідникової галузі. І санкції США – не завада.

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Топменеджер Huawei на пресконференції, присвяченій річному звіту, заявив, що компанія розробила власні інструменти для проєктування чіпів, попри санкції США, які позбавили її доступу до критично важливих напівпровідників та обладнання, повідомляє NikkeiAsia. Ерік Сюй сказав, що Huawei має все для створення чіпів по 14 нм техпроцесу і вище.

Сюй назвав цей крок "саморятуванням" та "самозміцненням" китайської напівпровідникової промисловості, яка зіткнулася з "переродженням" під тиском американських санкцій. Він також заявив, що Huawei підтримуватиме "усі зусилля Китаю щодо досягнення самодостатності в області чіпів".

Інструменти для проєктування чіпів, про які говорив Сюй, справді є у розпорядженні компанії та тепер вона може виробляти на власних потужностях 14 нм чіпи. Але це все одно недостатньо, щоб наздогнати лідерів галузі зі США, Японії та Південної Кореї. Наприклад, iPhone 14 Pro Max від Apple вже використовує чіп розміром 5 нанометрів від TSMC.

Звичайно, чіпи на 14 нм ще не скоро остаточно застаріють і вони цілком придатні та оптимальні на сьогодні. Але в майбутньому галузь може очікувати спаду, оскільки жоден із виробників літографічного обладнання з Нідерландів, США чи Японії за жодних умов не надасть КНР технології та обладнання для виробництва сучасних чіпів.

Китай поставив собі пріоритетним завданням досягнення самодостатності в галузі технологій в умовах технологічної боротьби зі США, але експерти згодні, що це буде надзвичайно складним та майже нездійсненним завданням, зазначається у матеріалі.

Раніше Фокус писав, що Huawei нещодавно знову осоромилась: компанію запідозрили у шпигунстві за відвідувачами виставки.