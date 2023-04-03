Испытан полностью автономный шаттл: доставка грузов в космос станет дешевле (видео)

RLV LEX умеет полностью самостоятельно взлетать в космос и садиться, а его конструкция напоминает прошлые разработки США и СССР.

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Индийская организация космических исследований (ISRO) заявила об успешном испытании автономного многоразового шаттла, сообщает The Register. Этот своеобразный космический самолет, по задумке разработчиков, сыграет ключевую роль в удешевлении доставки грузов на околоземную орбиту для использования на космических станциях.

Агентство ISRO подняло многоразовую ракету-носитель на высоту 4,5 км с помощью вертолета, а затем эксперты наблюдали за тем, как RLV LEX совершал крутой заход на посадку на этой высоте.

Этот полностью автономный шаттл предназначен для запуска на ракете для выхода на орбиту, развертывания полезной нагрузки, а затем возвращения на Землю и приземления на взлетно-посадочную полосу. Внешне корабль очень похож на предыдущие разработки американцев и многоразовый корабль "Буран" эпохи СССР.

Шаттл удалось успешно посадить на скорости 350 км/ч. Фото: ISRO

Следует отметить, что RLV LEX пока еще на данном этапе является чисто экспериментальным и до орбиты не добрался. Индийское агентство ISRO уже более шести лет работает над этим проектом и на данном отрезке испытаний шаттл удалось успешно посадить на скорости 350 км/ч.

В ISRO надеются, что в один прекрасный день RLV LEX позволит выводить полезные нагрузки на орбиту всего за $4 тыс. за килограмм, что намного ниже стоимости современных услуг по запуску. Например, в прошлом спейс-шаттл мог доставлять грузы за $54 500 за килограмм, а доставка на орбиту одного килограмма оборудования с помощью современного Falcon 9 компании SpaceX обойдется в $2700 долларов. Так что ISRO имеет серьезного конкурента в виде SpaceX, но зато заказчикам не придется стоять в очереди в ожидании запуска очередного Falcon.

Испытания шаттла RLV LEX

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