Випробувано повністю автономний шатл: доставка вантажів у космос стане дешевшою (відео)

RLV LEX вміє повністю самостійно злітати в космос і сідати, а його конструкція нагадує минулі розробки США та СРСР.

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Індійська організація космічних досліджень (ISRO) заявила про успішне випробування автономного багаторазового шатла, повідомляє The Register. Цей своєрідний космічний літак, за задумом розробників, відіграє ключову роль у здешевленні доставки вантажів на навколоземну орбіту для використання на космічних станціях.

Агентство ISRO підняло багаторазову ракету-носій на висоту 4,5 км за допомогою гелікоптера, а потім експерти спостерігали за тим, як RLV LEX здійснював крутий захід на посадку на цій висоті.

Цей повністю автономний шатл призначений для запуску на ракеті для виходу на орбіту, розгортання корисного навантаження, а потім повернення на Землю та приземлення на злітно-посадкову смугу. Зовні корабель дуже схожий на попередні розробки американців та багаторазовий корабель "Буран" епохи СРСР.

Шатл вдалося успішно посадити на швидкості 350 км/год Фото: ISRO

Слід зазначити, що RLV LEX поки що на цьому етапі є суто експериментальним і до орбіти не дістався. Індійська агенція ISRO вже понад шість років працює над цим проєктом і на цьому відрізку випробувань шатл вдалося успішно посадити на швидкості 350 км/год.

В ISRO сподіваються, що одного прекрасного дня RLV LEX дозволить виводити корисні навантаження на орбіту всього за $4 тис. за кілограм, що набагато нижче, ніж вартість сучасних послуг із запуску. Наприклад, колишній спейс-шатл міг доставляти вантажі за $54 500 за кілограм, а доставка на орбіту одного кілограма обладнання за допомогою сучасного Falcon 9 компанії SpaceX коштуватиме $2700 доларів. Тож ISRO має серйозного конкурента у вигляді SpaceX, але замовникам не доведеться стояти в черзі в очікуванні запуску чергового Falcon.

Випробування шатла RLV LEX

Раніше Фокус писав, що в космос запущено супутника-розвідника для особливо секретного підрозділу: за ким він стежитиме.