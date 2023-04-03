Дроны будут следить за железными дорогам: в чем выгода и почему это необходимо (видео)

Беспилотники Vogel Freedom помогут решить многие проблемы, с которыми сталкиваются операторы железных дорог при обследовании путей и планировании ремонта.

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Британская компания по аэрофотосъемке Plowman Craven создала решение для сбора данных с помощью дронов, специально разработанное для владельцев и операторов железнодорожных сетей по всей стране, пишет Dronedj. Новинка будет доступна во всем мире и может пригодиться для обследования ЖД путей, где физический доступ к инфраструктуре невозможен или сильно затруднен.

Plowman Craven насчитывает более чем пятидесятилетнюю историю обследования и мониторинга железных дорог по всему миру, а в последнее время активно использует для экспертизы в своих решениях именно дроны. Ведь ценность БПЛА в картографировании и моделировании сложно переоценить.

Дроны очень помогают топографам Фото: Plowman Craven

В компании утверждают, что ее платформа на основе дронов Vogel Freedom решает многие проблемы, с которыми сталкиваются операторы железных дорог при проведении обследований путей. Но больше всего система избавит от сложной и затратной необходимости установки наземных точек мониторинга по всему пути следования поездов. Платформа Vogel Freeman может обойтись гораздо меньшим количество таких наземных сканеров, а так же отрисует модель железнодорожной системы с точностью до 5 мм.

С помощью Vogel Freedom можно уменьшить количество наземных точек мониторинга ЖД Фото: Plowman Craven

По обещанию экспертов компании, ее система на основе дронов производит аэрофотосъемку на 20% быстрее, на 30% дешевле и с 85% меньшим количеством трудозатрат, чем другие варианты — включая традиционные обследование путей с помощью вертолетов или самолетов.

Система дронов Vogel Freedom прошла все испытания и уже закуплена одним из операторов железных дорог Network Rail (Великобритания).

Платформа Vogel Freeman в работе

Ранее Фокус писал, что с помощью дронов можно будет завести авто, если аккумулятор разрядился: Ford запатентовал идею.