Дрони стежитимуть за залізницями: у чому вигода і чому це необхідно (відео)

Безпілотники Vogel Freedom допоможуть вирішити багато проблем, з якими стикаються оператори залізниць під час обстеження шляхів та планування ремонту.

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Британська компанія з аерофотографування Plowman Craven створила рішення для збору даних за допомогою дронів, спеціально розроблене для власників та операторів залізничних мереж по всій країні, пише Dronedj. Новинка буде доступна в усьому світі та може бути в нагоді для обстеження залізничних шляхів, де фізичний доступ до інфраструктури неможливий або дуже утруднений.

Plowman Craven налічує більш ніж п'ятдесятирічну історію обстеження та моніторингу залізниць по всьому світу, а останнім часом активно використовує для експертизи у своїх рішеннях саме дрони. Адже цінність БПЛА у картографуванні та моделюванні складно переоцінити.

Дрони дуже допомагають топографам Фото: Plowman Craven

У компанії стверджують, що її платформа на основі дронів Vogel Freedom вирішує багато проблем, з якими стикаються оператори залізниць під час проведення обстежень колій. Але найбільше система позбавить складної та витратної необхідності встановлення наземних точок моніторингу по всьому шляху потягів. Платформа Vogel Freeman може обійтися набагато меншою кількістю таких наземних сканерів, а також створює модель залізничної системи з точністю до 5 мм.

За допомогою Vogel Freedom можна зменшити кількість наземних точок моніторингу залізниці. Фото: Plowman Craven

За словами експертів компанії, її система на основі дронів робить аерофотографування на 20% швидшим, на 30% дешевшим і на 85% меншою кількістю трудовитрат, ніж інші варіанти — включно традиційні обстеження шляхів за допомогою гелікоптерів або літаків.

Система дронів Vogel Freedom пройшла всі випробування і вже закуплена одним з операторів залізниць Network Rail (Великобританія).

Платформа Vogel Freeman у роботі

Раніше Фокус писав, що за допомогою дронів можна буде завести авто, якщо акумулятор розрядився: Ford запатентував ідею.