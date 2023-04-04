Зарядит электромобиль за 72 секунды: представлена особая гибридная система батарей

Благодаря стартапу Morand владельцы электротранспорта могут посоревноваться в скорости "заправки" с владельцами бензиновых машин.

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Возглавляемый бывшим гонщиком "Формулы-1" Бенуа Мораном швейцарский стартап Morand разработал новую технологию батарей для электромобилей, которая может заряжать аккумуляторы быстрее, чем владелец обычной машины зальет горючее в бензобак, сообщает Interesting Engineering. Новая технология является гибридной системой, использующей технологии традиционных батарей и ультраконденсаторов.

По данным American Petroleum Institute, среднее время заправки автомобиля с ДВС составляет две минуты, а новая гибридная система eTechnology позволяет заряжать электромобили всего за 72 секунды, что почти в полтора раза меньше. Кроме того, eTechnology может предложить гораздо более длительный срок службы по сравнению с литий-ионными батареями, которые обычно используются в электрокарах.

Во время тестирования прототипа решения eTechnology батарею удалось зарядить до 80% всего за 72 секунды, до 98% за 120 секунд и до 100% за 2,5 минуты, при токе до 900А и 360 кВт. Независимое тестирование проводилось компанией Geo Technology.

Разработчики предупреждают, что их система пока что не годится для "дальнобойных" машин с большими батареями, типа Tesla (емкостью 100 кВт/ч и более), но технология хорошо подходит для маленьких городских автомобилей, таких как Citroën Ami (с батареей емкостью 5,5 кВт/ч). Технология также может быть полезна для дронов и электровелосипедов, которым требуется быстрая зарядка. В Morand утверждают, что электровелосипед с батареей емкостью 6 А/ч можно зарядить за шесть минут при более низкой скорости 3,2 кВт.

Такой небольшой электромобиль, типа Citroen Ami, можно зарядить за несколько минут. Фото: Citroen

Разработчики утверждают, что протестировали свой прототип в течение более 50 000 циклов заряда/разряда и технология демонстрирует потенциал гораздо лучше, чем традиционная литий-ионная батарея. Компания также заявляет, что технология эффективно работает даже при экстремальных температурах. Сейчас Morand работает над масштабированием eTechnology, чтобы разработка как можно скорее появилась на коммерческом рынке.

Ранее Фокус писал, что инженеры сделали революционное открытие, создав самую мощную батарею для электромобиля, которая позволяет проехать на одной зарядке 1000 километров.