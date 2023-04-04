Зарядити електромобіль за 72 секунди: представлена особлива гібридна система батарей

Завдяки стартапу Morand власники електротранспорту можуть позмагатися у швидкості "заправки" з власниками бензинових машин.

Related video

Очолюваний колишнім гонщиком "Формули-1" Бенуа Мораном швейцарський стартап Morand розробив нову технологію батарей для електромобілів, яка може заряджати акумулятори швидше, ніж власник звичайної машини заллє пальне у бензобак, повідомляє Interesting Engineering. Нова технологія є гібридною системою, яка використовує технології традиційних батарей та ультраконденсаторів.

За даними American Petroleum Institute, середній час заправки автомобіля з ДВЗ становить дві хвилини, а нова гібридна система eTechnology дозволяє заряджати електромобілі всього за 72 секунди, що майже в півтора раза менше. Крім того, eTechnology може запропонувати набагато триваліший термін служби порівняно з літій-іонними батареями, які зазвичай використовуються в електрокарах.

Під час тестування прототипу рішення eTechnology батарею вдалося зарядити до 80% за 72 секунди, до 98% за 120 секунд і до 100% за 2,5 хвилини, при струмі до 900 А і 360 кВт. Незалежне тестування проводилось компанією Geo Technology.

Розробники попереджають, що їхня система поки що не підходить для "далекобійних" машин з великими батареями, типу Tesla (місткістю 100 кВт/год і більше), але технологія добре підходить для маленьких міських автомобілів, таких як Citroën Ami (з батареєю місткістю 5, 5 кВт/год). Технологія також може бути корисною для дронів і електровелосипедів, яким потрібна швидка зарядка. У Morand стверджують, що електровелосипед із батареєю місткістю 6 А/год можна зарядити за шість хвилин при меншій швидкості 3,2 кВт.

Такий невеликий електромобіль типу Citroen Ami можна зарядити за кілька хвилин. Фото: Citroen

Розробники стверджують, що протестували свій прототип на 50 000 циклів заряду/розряду та технологія демонструє потенціал набагато краще, ніж традиційна літій-іонна батарея. Компанія також заявляє, що технологія ефективно працює навіть за екстремальних температур. Зараз Morand працює над масштабуванням eTechnology, щоб розробка якнайшвидше з'явилася на комерційному ринку.

Раніше Фокус писав, що інженери зробили революційне відкриття, створивши найпотужнішу батарею для електромобіля, яка дозволяє проїхати на одній зарядці 1000 км.