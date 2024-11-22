Гроза суперкарів: дебютував надпотужний 650-сильний електромобіль Kia (фото)

Новий Kia EV6 GT отримав потужнішу 650-сильну установку і збільшену батарею. Електромобіль здатен розігнатися до сотні за 3,4 секунди.

У лінійці оновленого Kia EV6 2025 з’явиться топовий заряджений варіант GT. Спортивний електрокар презентували на автошоу в Лос-Анджелесі, а його продажі стартують на початку наступного року. Про це повідомляється на офіційному сайті південнокорейського автовиробника.

Новий Kia EV6 GT отримав силову установку від побратима Hyundai Ioniq 5 N, тобто став суттєво потужнішим. Віддача зросла до 609 к. с. і 740 Н∙м у стандартному режимі та 650 к. с. і 770 Н∙м – короткочасно у спортивному режимі.

Акумуляторну батарею електрокара збільшили Фото: Kia

Розгін до 100 км/год займає 3,4 с, як і в Hyundai Ioniq 5 N, тобто електрокар зможе змагатися із суперкарами. Крім того, електромобіль Kia EV6 GT отримав системи, які імітують звук бензинового двигуна та навіть перемикання в коробці передач. А ще встановлені адаптивні амортизатори і збільшені гальма.

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Також новий Kia EV6 GT оснащений збільшеною батареєю ємністю 84 кВт∙год. Запас ходу дещо зросте: поки його тримають у секреті, але він точно перевищить 420 км.

У салоні встановили спортивні крісла та кермо Фото: Kia

Як і раніше, електрокар Kia EV6 GT відрізняється від стандартної моделі агресивнішим дизайном та 21-дюймовими дисками, а в салоні встановлені спортивні кермо та крісла.

До речі, на автосалоні в Лос-Анджелесі дебютував і потужний спортивний електрокросовер Kia EV9 GT.

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