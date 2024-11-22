Гроза суперкаров: дебютировал сверхмощный 650-сильный электромобиль Kia (фото)
Новый Kia EV6 GT получил более мощную 650-сильную установку и увеличенную батарею. Электромобиль способен разогнаться до сотни за 3,4 секунды.
В линейке обновленного Kia EV6 2025 появится топовый заряженный вариант GT. Спортивный электрокар презентовали на автошоу в Лос-Анджелесе, а его продажи стартуют в начале следующего года. Об этом сообщается на официальном сайте южнокорейского автопроизводителя.
Новый Kia EV6 GT получил силовую установку от собрата Hyundai Ioniq 5 N, то есть стал существенно мощнее. Отдача выросла до 609 л.с. и 740 Н∙м в стандартном режиме и 650 л.с. и 770 Н∙м — кратковременно в спортивном режиме.
Разгон до 100 км/ч занимает 3,4 с, как и у Hyundai Ioniq 5 N, то есть электрокар сможет соревноваться с суперкарами. Кроме того, электромобиль Kia EV6 GT получил системы, которые имитируют звук бензинового двигателя и даже переключения в коробке передач. А еще установлены адаптивные амортизаторы и увеличенные тормоза.
Также новый Kia EV6 GT оснащен увеличенной батареей емкостью 84 кВт∙ч. Запас хода несколько возрастет: пока он держится в секрете, но точно превысит 420 км.
Как и прежде, электрокар Kia EV6 GT отличается от стандартной модели более агрессивным дизайном и 21-дюймовыми дисками, а в салоне установлены спортивные руль и кресла.
Кстати, на автосалоне в Лос-Анджелесе дебютировал и мощный спортивный электрокроссовер Kia EV9 GT.
Также Фокус рассказывал о первом рамном пикапе Kia.