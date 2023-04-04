Военные дроны Orbiter 2 значительно модернизируют: они станут еще опаснее для врага

Эти мини-дроны и так считаются одними из лучших, но с новым пакетом улучшений от Aeronautics военные БПЛА станут еще совершеннее.

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Израильская компания Aeronautics Ltd., мировой лидер в области разработки и производства беспилотников для военного рынка, подписала соглашение с армией Финляндии, на модернизацию парка дронов Orbiter 2, сообщает sUASnews. После решения о вступлении в НАТО финские вооруженные силы стремятся полностью обновить военные БПЛА в условиях современных угроз со стороны России.

Мини-БПЛА Orbiter 2 — это малогабаритный, легкий и универсальный дрон, который можно быстро и эффективно развернуть в любых боевых условиях. Он обладает передовыми системами наблюдения и связи (ISR). Пакет модернизации будет включать в себя полный набор датчиков, авионики и систем обработки данных для повышения производительности системы. Контракт также предусматривает обслуживание и последующую модернизацию парка дронов на следующие 10 лет.

Этот дрон можно собрать в боевых условия всего за 6 минут Фото: Aeronautics Ltd.

Кроме того, дроны Orbiter 2 отлично подходят для использования морскими силами и подразделениями внутренней безопасности. Например, этот беспилотник может служить для борьбы с терроризмом, помогать контролировать границы и наблюдать за массовыми скоплениями людей.

Связь между дроном и оператором надежно зашифрована по алгоритму AES-256, а сам беспилотник имеет продвинутый систему управления полетом и точную навигационную систему, включая работу в зонах без GPS.

Основные технические характеристики Orbiter 2 Фото: Aeronautics Ltd.

Ранее Фокус писал, что Китай создает сверхзвуковые дроны для запуска в паре с истребителями J-20. Военные эксперты ожидают, что БПЛА FH-97A смогут летать также быстро, как J-20, и компенсируют нехватку ракет во время боя.